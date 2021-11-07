Inspectoratul Școlar Prahova a publicat lista unităților de învățământ din județ cu rata de vaccinare a personalului didactic și nedidactic. Grădinițele, școlile și liceele unde rata de vaccinare este mai mare de 60% se vor redeschide luni, 8 noiembrie. Restul vor trece în scenariul online.

 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PONDEREA (%) personalului vaccinat, raportat la numărul total al angajaților din unitatea de învățământ
COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 62,5%
COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 74,34%
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 73,80%
COLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 69,74
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 75,67%
COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 62,32%
COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 67,8
COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 49%
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 67%
LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 83%
LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 55,43
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 73,21%
LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 69,33
LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 57%
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIU 75%
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘT 71,15%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 55,35%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 57,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 57,77%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 72,72%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 52,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 60,52%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 57,14
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 83,11%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 73%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 60,72%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 85,29%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 46,15%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 82%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 66%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 75%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 67,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 61,81 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 61%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 59,2%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNIC 43%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 65,38%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 91%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 78,72%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 53,44%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 66,66%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 67%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 70%
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZA DE 69,76%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 75%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 69%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 56%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 90%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 62,85 %
GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICI 76,6%
GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI” 58%
LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA 75,34%
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI 70,65%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI 42,5%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI 63
LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 57,14 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI 38%
LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA 77%
COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA 76,72%
COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI 54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI 69,38%
COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA 83,95%
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA 73,43%

 

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA 78%
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA 56
LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA 70,90%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA 73,17
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA 68,88%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA 67%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA 72,41%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA 54,16%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HAȘDEU”, MUNICIP 61,29%
LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC 61%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC 60%
LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL 85%
LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL 76,05%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL 52,94%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL 77%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL 44%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZIL 62,96%%
LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI 65,21
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, OR 80%
COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA 64%
LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC 68%
LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI 66,68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CĂNUȚĂ IONESCU”, ORAȘUL URLAȚI 70,27%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚI 67,74%
COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 69,44%
LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE 61,46%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 50%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 65%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘI SEVERA NOVIAN”, COMUNA ADUNAȚI 44,44%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION” , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI- 74,46%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘ 60,60
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE 52%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 53,84%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI 53,84%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN 31,81″%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA 61,36%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, COMUNA BALTA DOAMNEI 59,16%
ȘCOALA PROFESIONALĂ , COMUNA BĂLȚEȘTI 56%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI 49%
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI 76%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTI 50,74%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI 70,37%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI 55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA 68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOI 50,74
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA 41%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI 50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU 54,9%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV 88%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI 40,9%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI 18%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA 65,78%
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA CERAȘU 63,9
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCA 62,5%
LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI 50 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI 43,33%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ 58,06%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII 63,88%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG 54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNU 68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE 55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLATON MOCANU”, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA 64,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI 66,66%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA 60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTI 52,08%
LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 68%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 59,4%

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 77,27%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG 60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG 67,56%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE 39,28%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI 42,85
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENTIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA 67,64%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA 60,60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA 75%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET 51%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV 60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI 64,51%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI 55,55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU 67%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU 57,69%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE 90,47%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI 40%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ 54,55%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI 47%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE 65,85%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI 61%
COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU 84
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU 70%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI 47%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI 60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI”, COMUNA PĂCUREȚI 40%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI 76%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU 53%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI 64,28%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA 52%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII 61,54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARI 60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS 50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUS 45%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI 71,88 %
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOV 64,7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA 44,44%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE 54,54%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI 67,34%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA 42,10%
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU 65%
ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD 75%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI 20
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA 72,5%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU” COMUNA ȘOIMARI 61,29%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE 41%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI 70%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA 35,29%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR EUGENIU CORBU”, SAT PODGORIA, COMUNA TĂTAR 67%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU BREZEANU”, COMUNA TEIȘANI 50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA 76,9%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU 70%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÂRGȘORU VECHI 30%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHI 52,27%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.DINU MIHAIL DAN”, SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI 69,76
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT 32%
LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASC 75,86%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 58,73%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 63,63%
LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI 60%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU 40%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI 80
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA 59%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 57%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 50%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA 71%
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI 75,75%
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 48,98%

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG 75%
PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 51,86%
CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA 52,94%
CLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNIC 67%
CLUBUL COPIILOR , ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 53%
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 90%
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA 75,%
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT ”DANDELION” , ORAŞUL BĂICOI 61,1%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂ 90%
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” BREAZA 35
ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR” CÂMPINA 90%
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA 78,26%
ȘCOALA PRIMARĂ „ANGELS” PĂULEȘTI 80%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” PLOIEȘTI 25%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „MARSHMALLOW”, MUNIC 60%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”HELLO KIDS „ 100
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY-DUCK” PLOIEȘTI 40%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 98,5%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 66%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT , MUNICIPIUL PLOIEȘTI 100
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” PLOIEȘTI 61%
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EXCELSIS” , MUNICIPIUL PLOIEŞTI 50%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM” PLOIEȘTI 71,05
ŞCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI 57,2%
ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. MUNICIPIUL PLOIEȘTI 90
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMÂNIA” PLOIEȘTI 80%
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” PLOIEȘTI 85,71%
ŞCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI” PLOIEȘTI 100%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SEVA”, COMUNA BLEJOI 80%
SCOALA PRIMARĂ ”CONCORDIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 70,83%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIRABELA”, COMUNA PĂULEȘTI 66%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”FIRST STEP”, COMUNA B 65%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 71%
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL 47,3%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV 67,56%
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI

Sursa: Realitatea de Prahova

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