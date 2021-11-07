Inspectoratul Școlar Prahova a publicat lista unităților de învățământ din județ cu rata de vaccinare a personalului didactic și nedidactic. Grădinițele, școlile și liceele unde rata de vaccinare este mai mare de 60% se vor redeschide luni, 8 noiembrie. Restul vor trece în scenariul online.
|UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
|PONDEREA (%) personalului vaccinat, raportat la numărul total al angajaților din unitatea de învățământ
|COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|62,5%
|COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|74,34%
|COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|73,80%
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICHITA STĂNESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|69,74
|COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|75,67%
|COLEGIUL DE ARTĂ „CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|62,32%
|COLEGIUL „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|67,8
|COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|49%
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|67%
|LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|83%
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|55,43
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|73,21%
|LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|69,33
|LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|57%
|LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII „VICTOR SLĂVESCU”, MUNICIPIU
|75%
|LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”, MUNICIPIUL PLOIEȘT
|71,15%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|55,35%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|57,5%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA CARAGIU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|68%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|57,77%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|72,72%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RAREȘ VODĂ”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|52,5%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|60,52%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE TITULESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|57,14
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASILE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|83,11%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|73%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|60,72%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|85,29%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|46,15%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|82%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIAS BERTHELOT”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|66%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|75%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|67,5%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|61,81 %
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR NICOLAE SIMACHE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|61%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.A.BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|59,2%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, MUNIC
|43%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|65,38%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|91%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|78,72%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|53,44%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|66,66%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|67%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|70%
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „RAZA DE
|69,76%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|75%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.MUCENIC MINA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|69%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|56%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|90%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|62,85 %
|GRĂDINIŢA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ”, MUNICI 76,6%
|GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „LICURICI”
|58%
|LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA
|75,34%
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN CANTACUZINO”, ORAȘUL BĂICOI
|70,65%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LILIEȘTI ORAȘUL BĂICOI
|42,5%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT, ORAȘUL BĂICOI
|63
|LICEUL TEHNOLOGIC „TEODOR DIAMANT”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|57,14 %
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL”, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|55%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI
|38%
|LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU”, ORAȘUL BREAZA
|77%
|COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA
|76,72%
|COLEGIUL „ION KALINDERU”, ORAȘUL BUȘTENI
|54%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR URECHIA”, ORAȘUL BUȘTENI
|69,38%
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE GRIGORESCU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|83,95%
|LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN ISTRATI”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|73,43%
|COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL CÂMPINA
|78%
|LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|56
|LICEUL TEHNOLOGIC MECANIC, MUNICIPIUL CÂMPINA
|70,90%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CÂMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|73,17
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA
|68,88%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „B.P. HAȘDEU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|67%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|72,41%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL CÂMPINA
|54,16%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „IULIA HAȘDEU”, MUNICIP
|61,29%
|LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC
|61%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘUL COMARNIC
|60%
|LICEUL TEORETIC „GRIGORE TOCILESCU”, ORAȘUL MIZIL
|85%
|LICEUL TEHNOLOGIC „TASE DUMITRESCU”, ORAȘUL MIZIL
|76,05%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ORAȘUL MIZIL
|52,94%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”, ORAȘUL MIZIL
|77%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA MARIA”, ORAȘUL MIZIL
|44%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ORAȘUL MIZIL
|62,96%%
|LICEUL „CAROL I „, ORAȘUL PLOPENI
|65,21
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „FRUNZA DE STEJAR”, OR
|80%
|COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
|64%
|LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC
|68%
|LICEUL TEORETIC „BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI
|66,68%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CĂNUȚĂ IONESCU”, ORAȘUL URLAȚI
|70,27%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CLOPOȚICA”, ORAȘUL URLAȚI
|67,74%
|COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE IORGA”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|69,44%
|LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANTINESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE
|61,46%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ING. GHEORGHE PĂNCULESCU”, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|50%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|65%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU ȘI SEVERA NOVIAN”, COMUNA ADUNAȚI
|44,44%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR RADU ION” , SAT VADU PĂRULUI, COMUNA ALBEȘTI-
|74,46%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE COSTESCU”, COMUNA ALUNIȘ
|60,60
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA APOSTOLACHE
|52%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|53,84%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NEDELEA, COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI
|53,84%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNV. ATHANASIE JAN STOICESCU”, COMUNA ARICEȘTII ZELETIN
|31,81″%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BABA ANA
|61,36%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, COMUNA BALTA DOAMNEI
|59,16%
|ȘCOALA PROFESIONALĂ , COMUNA BĂLȚEȘTI
|56%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN DUHOVNICUL”, COMUNA BĂNEȘTI
|49%
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|76%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR”, COMUNA BĂRCĂNEȘTI
|50,74%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI
|70,37%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERCENI
|55%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BERTEA
|68%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN”, COMUNA BLEJOI
|50,74
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOLDEȘTI-GRĂDIȘTEA
|41%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BRAZI
|50%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB”, COMUNA BREBU
|54,9%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STERE”, COMUNA BUCOV
|88%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI
|40,9%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CĂRBUNEȘTI
|18%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, COMUNA CEPTURA
|65,78%
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA CERAȘU
|63,9
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI RĂDULESCU”, COMUNA CHIOJDEANCA
|62,5%
|LICEUL TEHNOLOGIC, SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI
|50 %
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CIORANII DE SUS, COMUNA CIORANI
|43,33%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII COLȚ
|58,06%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COCORĂȘTII MISLII
|63,88%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COLCEAG
|54%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRISTEA STĂNESCU”, COMUNA CORNU
|68%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSMINELE
|55%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLATON MOCANU”, SAT DRAJNA DE JOS, COMUNA DRAJNA
|64,5%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI
|66,66%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA
|60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROU SERGENT GRIGORE IOAN”, COMUNA DUMBRĂVEȘTI
|52,08%
|LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|68%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MOGA”, SAT DIȚEȘTI, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|59,4%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE
|77,27%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
|67,56%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FÂNTÂNELE
|39,28%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FLOREȘTI
|42,85
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENTIU FULGA”, SAT FULGA DE SUS, COMUNA FULGA
|67,64%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERGHIȚA
|60,60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”, SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA
|75%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET
|51%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GORNET-CRICOV
|60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VADULUI
|64,51%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GURA VITIOAREI
|55,55%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA IORDĂCHEANU
|67%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT VĂRBILA, COMUNA IORDĂCHEANU
|57,69%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN SĂVULESCU”, COMUNA IZVOARELE
|90,47%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA JUGURENI
|40%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA LAPOȘ
|54,55%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR”, COMUNA LIPĂNEȘTI
|47%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE
|65,85%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURENI
|61%
|COLEGIUL „FERDINAND I”, COMUNA MĂNECIU
|84
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂNECIU-PĂMÂNTENI, COMUNA MĂNECIU
|70%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE DIBOȘ”, COMUNA MĂNEȘTI
|47%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA OLARI
|60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI NICOLESCU-PĂCUREȚI”, COMUNA PĂCUREȚI
|40%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA T. SOCOLESCU”, COMUNA PĂULEȘTI
|76%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PLOPU
|53%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PODENII NOI
|64,28%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ÎNVĂȚĂTOR ION MATEESCU”, COMUNA POIANA CÂMPINA
|52%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARII BURCHII
|61,54%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MĂNĂSTIREANU MIHAI”, COMUNA PREDEAL-SĂRARI
|60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PROVIȚA DE JOS
|50%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MITROPOLIT PIMEN GEORGESCU”, COMUNA PROVIȚA DE SUS
|45%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PUCHENII MARI
|71,88 %
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUDA, COMUNA RÂFOV
|64,7
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SALCIA
|44,44%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂLCIILE
|54,54%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SCORȚENI
|67,34%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECĂRIA
|42,10%
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA SÂNGERU
|65%
|ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA STARCHIOJD
|75%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SURANI
|20
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TĂRICENI, COMUNA ȘIRNA
|72,5%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MINERVA ALEXANDRESCU” COMUNA ȘOIMARI
|61,29%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘOTRILE
|41%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȘTEFEȘTI
|70%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TALEA
|35,29%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR EUGENIU CORBU”, SAT PODGORIA, COMUNA TĂTAR
|67%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU BREZEANU”, COMUNA TEIȘANI
|50%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA TELEGA
|76,9%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TINOSU
|70%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TÂRGȘORU VECHI
|30%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT STREJNICU, COMUNA TÂRGȘORUL VECHI
|52,27%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF.DINU MIHAIL DAN”, SAT MAGULA, COMUNA TOMȘANI
|69,76
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VADU SĂPAT
|32%
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE IONESCU-SISEȘTI”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASC 75,86%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IONESCU”, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|58,73%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DÎRVARI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
|63,63%
|LICEUL TEHNOLOGIC „CAROL I”, COMUNA VALEA DOFTANEI
|60%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VĂRBILĂU
|40%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA VÂLCĂNEȘTI
|80
|CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA
|59%
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|57%
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|50%
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL BREAZA
|71%
|ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL PLOPENI
|75,75%
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|48,98%
|CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG
|75%
|PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|51,86%
|CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL CÂMPINA
|52,94%
|CLUBUL COPIILOR „MARTHA BIBESCU”, ORAȘUL COMARNIC
|67%
|CLUBUL COPIILOR , ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
|53%
|CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|90%
|CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA
|75,%
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞI PRELUNGIT ”DANDELION” , ORAŞUL BĂICOI
|61,1%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „MISH-MASH”, ORAȘUL BĂ
|90%
|LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” BREAZA
|35
|ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR” CÂMPINA
|90%
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DR.DINU”, MUNICIPIUL CÂMPINA
|78,26%
|ȘCOALA PRIMARĂ „ANGELS” PĂULEȘTI
|80%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL” PLOIEȘTI
|25%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SI PROGRAM PRELUNGIT „MARSHMALLOW”, MUNIC
|60%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”HELLO KIDS „
|100
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUCKY-DUCK” PLOIEȘTI
|40%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PLOIEȘTIUL ÎN CULORI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|98,5%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPIRIDON”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|66%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT , MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|100
|LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” PLOIEȘTI
|61%
|ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EXCELSIS” , MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|50%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM” PLOIEȘTI
|71,05
|ŞCOALA POSTLICEALĂ „FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
|57,2%
|ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|90
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „REGINA MARIA DE ROMÂNIA” PLOIEȘTI
|80%
|ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” PLOIEȘTI
|85,71%
|ŞCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI” PLOIEȘTI
|100%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”SEVA”, COMUNA BLEJOI
|80%
|SCOALA PRIMARĂ ”CONCORDIA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|70,83%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIRABELA”, COMUNA PĂULEȘTI
|66%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”FIRST STEP”, COMUNA B
|65%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
|71%
|GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL „CRAI NOU”, MUNICIPIUL 47,3%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VODĂ”, SAT PLEAȘA, COMUNA BUCOV
|67,56%
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEȘTII-PĂMÂNTENI, COMUNA POSEȘTI
Sursa: Realitatea de Prahova