OUG privind modificarea statutului prefecţilor se va afla mâine pe masa Guvernului, iar după aprobarea actului normativ se vor face nominalizările pentru aceste funcţii, a anunţat vicepremierul Kelemen Hunor, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare.

”În ceea ce priveşte prefecţii, am discutat şi am luat o hotărâre: intră miercuri ordonanţa de urgenţă privind modificarea statutului prefecţilor. Este un lucru important, asumat politic în programul de guvernare. Şi în Constituţie scrie clar că prefecţii sunt reprezentanţii Guvernului în teritoriu. Vor deveni prefecţii, din acest punct de vedere, numiţi politic şi asumaţi, aşa cum este şi normal şi a fost din decembrie în dezbatere publică acest proiect de ordonanţă. Are toate avizele, îl vom discuta în Guvern miercuri şi, după ce va fi aprobată OUG, sigur putem merge mai departe cu nominalizările prefecţilor şi subprefecţilor. De aceea, astăzi nu am luat o hotărâre cine şi unde va propune prefecţi”, a declarat Kelemen Hunor, la Palatul Parlamentului.

El a susţinut că, după această modificare legislativă, nu există un efort bugetar mai mare.