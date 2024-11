Serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Republica Moldova au fost ţinta unui atac cibernetic, în ziua desfăşurării turului al doilea al alegerilor prezidenţiale, a anunţat, duminică, într-un briefing de presă, preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman.

Potrivit sursei citate, atacurile au avut ca efect încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot.

“Am fost informaţi astăzi de către Serviciul de Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică că am avut câteva incidente de securitate cibernetică care au afectat temporar disponibilitatea resurselor informaţionale ale Comisiei Electorale Centrale. Colegii noştri din birouri ne-au sesizat despre încetinirea funcţionalităţii programului care înregistrează alegătorii la urna de vot. Concluzia este că am fost ţinta unor atacuri cibernetice de tip DOS, e o supraîncărcare artificială a serverelor prin multiple solicitări simultane şi, din cauza acestora, am avut aceste încetiniri temporare”, a declarat preşedinta CEC.

“Important este să spunem că responsabili au acţionat conform protocoalelor de securitate şi au restabilit funcţionalitatea sistemelor utilizate în ziua alegerilor. CEC îşi reiterează angajamentul ferm pentru un proces electoral corect şi transparent şi condamnă orice încercare de încălcare a legislaţiei electorale şi de influenţare a votului alegătorilor”, a mai spus Angelica Caraman.

Pe parcursul întregii zile, site-ul CEC, www.cec.md, unde era publicată în timp real şi prezenţa la vot, nu a fost funcţional.

În turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova se confruntă preşedinta în exerciţiu, proeuropeana Maia Sandu, şi socialistul Alexandr Stoianoglo.

