Primarul din municipiul Motru se revoltă după ce Ilie Bolojan a tăiat subvențiile pentru căldura locuitorilor. Acesta susține că vor îngheța în case și amenință cu protest de amploare în scrisoarea adresată premierului.

Solicitarea făcută de Primăria Motru către Prefectura Gorj și Consiliul Județean Gorj de a iniția un proiect de hotărâre comun către minister, guvern în vederea obținerii unui sprijin financiar, ajutor de stat, subvenție – cum doresc să definească această sumă în valoare de 22 milioane lei – a lăsat rece actuala conducere a guvernului. Sistemul centralizat de termoficare în această iarnă, la această oră, este în mare dificultate cel puțin la Motru neexistând varianta de punere în funcțiune în această perioadă, când de mai multe zile temperaturile pe timpul nopții au scăzut sub -1 grad.

În toți anii ce au trecut, așa am procedat toți cei care avem nevoie de sprijin financiar pentru a încălzi localitățile obținând sume mai mari ori mai mici în funcție de anumite criterii politice și economice, am reușit să trecem perioada de iarnă cu bine. La ora actuală, Motru a primit un răspuns negativ, motivându-și ca nu este oportun promovarea acestui proiect pentru a obține din rezerva statului suma solicitată din diferite motive subiective din punctul meu de vedere, lucru care face imposibil de încheiat contractul pentru cărbune cu CEO.

Și șeful Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor se confruntă cu aceeași problemă din cauza Guvernului Bolojan.

Șeful CJ Hunedoara: „Riscăm să devenim un cimitir industrial!”

Mă adresez Domniilor Voastre ca reprezentant al unui județ care se află în pragul distrugerii economice prin închideri, amânări și indiferență. Mari unități industriale sunt închise, proiecte strategice zac blocate, iar speranța oamenilor dispare odată cu fiecare loc de muncă pierdut. Nu mai vorbim despre o simplă criză economică, ci despre un proces lent de anihilare a unui județ întreg, despre distrugerea unui areal care a construit, prin munca și jertfa sa, economia modernă a României. Dacă nu se intervine acum, județul Hunedoara riscă să devină un cimitir industrial și social, o rană deschisă pe harta țării.

Iar primarul municipiului Bran, Cosmin Feroiu lansează un apel disperat după ce locuitorii vor muri de frig în propriile case.

Primarul municipiului Bran, apel disperat către Bolojan: „Înghețăm în case!”

Este necesară acordarea, în regim de urgență, de sume din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția guvernului pentru asigurarea sumelor necesare în vederea acoperirii necesarului de subvenție pentru energia termică respectiv si echilibrarea bugetului local al municipiului Brad. Cu siguranță, cu o asemenea situație se confruntă toate municipiile care au sistem centralizat de încălzire și în special municipiile cu venituri reduse, fiind necesar în acest moment un demers comun pentru rezolvarea situației grave în care ne aflăm.