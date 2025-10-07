Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat, la Realitatea Plus, că nu se știe ce impact va avea vremea asupra Capitalei și județului Ilfov, dar a spus că oamenii trebuie să respecte sfaturile trimise prin Ro-Alert pentru a nu se expune pericolelor.

„Populația trebuie să fie atentă la mesajele noastre. Este foarte important ca recomandările să fie respectate și alertele să fie citite. În momentul de față, nimeni nu știe ce impact va fi, dar am văzut și ce dezastru a fost în Bulgaria și ce s-a întâmplat acolo. Nu știm la ce să ne așteptăm dar suntem pregătiți. Am trimis forțe din județele unde nu sunt coduri în vigoare, către cele afectate de codurile de vreme severă. Totuși, cea mai bună prevenție este să nu te expui. Avem mai multe județe care au închis școlile pentru evitarea deplasărilor dificile pentru părinți. Așteptăm decizii de la ISU Ilfov și București. Trebuie să aibă decizii asumate. Nu știm impactul cât de mare va fi, dar avem Cod roșu, deci va fi destul de serios”, a declarat Raed Arafat.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a trimis o propunere de suspendare a cursurilor școlare cu prezență fizică în Capitală, în contextul atenționărilor meteorologice. Prefectul Capitalei a convocat o celulă de criză. În țară, cursurile cu prezență fizică a elevilor au fost suspendate deja în 3 județe: Constanța, Ialomița și Călărași.

Meteorologii au extins codurile de vreme rea în București și Ilfov. Conform ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15

Fenomene vizate: ploi torențiale și abundente

Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București

