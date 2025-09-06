În timp ce ar trebui să vină cu soluții clare pentru a ajuta românii împovărați de facturile uriașe, Ministrul Energiei se luptă să dezmintă știrile legate de faptul că România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.

Pe de altă parte, Bogdan Ivan Bogdan Ivan anunță că România riscă să devină dependentă energetic de alte state dacă nu ia măsuri urgente pentru a reduce prețul energiei și cere amânarea termenului de renunțare la centralele pe cărbune cu cinci ani. La sfârșitul acestui an, România și-a asumat închiderea capacităților pe cărbune, dar proiectele alternative nu au fost implementate și astfel plătim unul din cele mai mari prețuri la energie din UE.

Bogdan Ivan a transmis că are un plan de consum pentru toți românii, astfel ca în intervalul orar 18-22, prețul să fie cel mult 1 leu si 40 de bani pe kw/oră. Totul în condițile în care la ora actuală sunt 12 furnizori de energie care deja au acest preț maxim propus de ministru.

Ministrul Energiei dă asigurări că în orice caz prețurile vor fi mai mici decât în prezent și în unele cazuri prețurile din factură s-ar putea reduce și cu 25%. Oficialul ar urma să aibă discuții și cu premierul și cu Comisia Europeană pentru a introduce acest mecanism în perioada următoare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că negociază cu reprezentanții Comisiei Europene o prelungire cu cinci ani a termenului de renunțare la centralele pe cărbune. La finalul anului 2025, țara ar trebui să închidă minele de cărbune și să le înlocuiască cu surse mai puțin poluante, conform angajamentelor asumate la Bruxelles.

”România a ajuns astăzi să aibă unul dintre cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană în urma unor măsuri din ultimii 10 ani. România și-a asumat prin PNRR, prin țintele de decarbonizare, unele dintre cele mai ambițioase proiecte de reducere a emisiilor de CO2 din toată Uniunea Europeană. Și-a asumat că va elimina exploatarea cărbunelui și utilizarea centralelor pe cărbune până la finalul lui 2025”, a declarat ministrul Energiei.

Comparativ, alte state europene au stabilit termene mult mai îndepărtate. Germania a anunțat că va închide minele și centralele pe cărbune până în 2040, iar Polonia și-a fixat ca obiectiv anul 2050.

”Prețul energiei se regăsește în tot ce înseamnă securitatea noastră economică și în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană pentru a regla, lucruri care ne-au dus într-o situație extrem de complicată”, a mai spus oficialul.

Ministrul Energiei susține că informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică Republicii Moldova sunt false.

”Am cerut datele pe piaţa SPOT. Astăzi, toată energia care se tranzacţionează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcţie de preţul la anumite intervale orare, se vinde şi se cumpără”, a transmis Ivan.