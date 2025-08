Achiziție aberantă de whiskey premium și vin rafinat în Parlament. Camera Deputaților are prevăzut în buget peste zece mii de euro pentru achiziția de băuturi alcoolice pentru acest an. Sumele apar în planul anual de achiziții publice, aprobat la începutul anului, când Ilie Bolojan anunța că trebuie să strângem cureaua și dădea oameni afară din Parlament. În plus, instituția a alocat sume importante inclusiv pentru achiziția de aranjamente floare și alte bunuri de protocol, anunță Realitatea Plus.

Din detaliile prezentate în planul anual de achiziții publice pe 2025 aflăm că este vorba de achiziția a 50 de sticle de alcool pentru prețul de 700 de lei sticla. În ceea ce privește vinul românesc, se menționează cumpărarea a 150 de sticle cu 180 de lei pe bucată.

În total, se ajunge la 35 de mii de lei pentru achiziția de băuturi spirtoase premium, și alți 27 de mii de lei pentru achiziția de vin.

Printre delicatesele spirtoase cu care urmează să se dedulcească parlamentarii se numără un whiskey scoțian, preferat de colecționari, învechit de 12 ani în butoaie din lemn de cireș sau whiskey învechi de 18 ani, dublu maturat. De asemenea, din gama vinurilor s-au ales gusturi rafinate italienești din anul 1986, sau franțuzești, din 1992.

Parlamentarii ar urma să mai primească și câte 20 de seturi de pahare premium, cu prețul de două mii de lei pe bucată. Astfel, suma totală a ajuns la 40 de mii de lei, mai mult decât sticlele de whiskey. Instituția mai avea prevăzut în achiziții și aranjamente florale, plante la ghiveci și răsaduri florale pentru suma de 110 mii de lei, inclusiv un brad de Crăciun cu șase mii de lei.

O altă achiziție importantă care va avea loc anul acesta este cea pentru serviciile de transport aerian, iar suma alocată în acest an este de șapte milioane de lei.