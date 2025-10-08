Un nou scandal de proporții zguduie Guvernul condus de Ilie Bolojan. UDMR și minoritățile amenință că rup Coaliția, nu din cauza reformei din administrație sau a alegerilor la Primăria Capitalei, ci din cauza unui proiect aflat în Parlament.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, este vorba despre un proiect de lege care ar urma să reducă numărul de parlamentari la 300.

Se pare că acesta a aprins scânteia în Guvernul Bolojan, iar marți seară, reprezentanții UDMR și cei ai minorităților naționale au amenințat că dacă proiectul va trece fără reprezentarea minorităților atunci vor rupe Coaliția.

Acest nou scandal nu face decât să pună paie pe focul tensiunilor existente deja în alianța PSD-PNL-USR-UDMR și minorități.

Vă reamintim că în continuare există un blocaj în ceea ce privește reforma din administrație și asta pentru că încă nu s-a ajuns la un consens pe acele concedieri cerute de premierul Ilie, deși există discuții și negocieri pe această temă de mai bine de două luni, iar reforma ar fi trebuit finalizată luna trecută.

De asemenea, nici pe organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei liderii coaliției nu reușesc să ajungă la un numitor comun. Din cauza acestor neînțelegeri și tergiversări, conform legii, nu ar mai fi timp pentru emiterea unei Hotărâri de Guvern care să stabilească data scrutinului de 23 noiembrie, așa cum își dorea premierul.