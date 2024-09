O ședință de urgență a fost convocată, luni dimineață, la sediul Ministerului de Interne de către premierul Marcel Ciolacu. Ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință. Alături de șeful Guvernului, la ședință a participat și ministrul de resort, Cătălin Predoiu, discuțiile cu șefii din teritoriu din zonele cu risc de inundații fiind centrate pe efectele ploilor abundente din ultimele ore.

Marcel Ciolacu si Catalin Predoiu au intrat in sedinta inca de la 7.00 dimineata, prin videoconferinta, cu privire la modul in care s-au desfasurat operatiunile in contextul vremii nefavorbaile din ultimele ore.

Din informatiile existente, nu au existat situatii neobisnuite care sa necesite trimiterea de forte suplimentare de la centru in teritoriu.

Guvernul nu a informat oficial despre aceasta sedinta a premierului. Presa a aflat despre ea pe surse, anunta Realitatea PLUS.