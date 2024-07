Într-o eră în care idolii tinerei generații se schimbă rapid și adesea sunt contestați, Selly, unul dintre cei mai influenți tineri creatori de conținut din România, își asumă un rol provocator. Idolul tinerei generații a făcut valuri cu revelații surprinzătoare într-un interviu la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, unde a abordat nu doar critica legată de imaginea sa publică, ci și acuzațiile grave privind impactul substanțelor interzise în cadrul festivalului Beach, please.

Anca Alexandrescu: Realizezi ca orice gest pe care il faci tu, copiii se uita la tine si te copiaza, te iau ca model?

Selly: Realizez perfect. Si am realizat asta de ani de zile. Mi-am inceput cariera in online cand aveam 11 ani si am crescut treptat. nu a fost o crestere de la 0 la 100 imediat, si multumesc lui Dumnezeu pentru asta, cred ca mi-as fi pierdut capul demult daca se intampla asa. Treptat, inaintand si eu in varsta, mi-am dat seama de ce responsabilitate am. Mi-am dat seama ca sunt persoane in publicul meu care iau tot ce spun de bun. Eu nu mi-as incuraja nicodata copilul sa aibe idoli, l-as incuraja intotdeauna sa treaca prin propriul filtru orice spune oricine. Indiferent ca este cel mai abilitat om pe subiect sau indiferent ca este un om pe care il respecta foarte mult. Eu nu am avut idoli niciodata. Eu tot ce spun, tot ce fac, cantaresc foarte atent.

Anca Alexandrescu: Ti s-a urcat la cap din cauza banilor multi?

Selly: Cred ca am avut o perioada, cand aveam 17 ani, cred ca am avut perioade in care am fost arogant. Dar deja viata mea nu este despre a ma etala, si consider ca intotdeauna cand am avut perioade in care mi s-a urcat la cap, i-am avut pe parintii mei care au avut grija sa ma avertizeze, prietenii care m-au avertizat. De asta e bine ca parintii sa iti fie prieteni. Ati spus ca sunteti mama si pot sa imi imaginez ce resposabilitate imensa are o mama pentru copiii ei. E foarte important sa fii prieten cu parintii tai.

Am avut norocul sa fiu in anturaje foarte bune, cu copii foarte buni si inteligenti. Am avut o balanta, la ce sa ma raportez. Nu am fost izolat intr-o lume in care toate erau la fel. Am avut si momente in care din naivitate, aveam niste concepte greșite despre viata. Din naivitate, pe la 14-15 ani aveam conceptii despre viata pe care acum la 23 de ani nu le mai am.

Anca Alexandrescu: Ai spus ca invatamantul trebuie reformat dar ulterior ai dezvaluit ca ai renuntat la facultate.

Selly: Atunci eram undeva la mijloc. Faceam si continut video si faceam si bussines. Fusesem admis la o facultate privata de administarea afacerilor. Mi-am dat seama in acel moment ca aveam asa de muta treaba. Nu neaparat ca aveam bani, si nu mai aveam timp si as pierde foarte multe oportunitati. Eu deja eram specializat in domeniul pe care il doresc. Am luat decizia pentru mine. Si am spus ca cazul meu este unul izolat. Mi-am dat seama ca nu vreau sa imi dedic ani din viata doar pentru o hartie. Eu eram deja antamat in afaceri reale la momentul respectiv. Atunci nu mai aveam cum sa merg la facultate. Pentru mine a fost o decizie buna sa nu merg la facultate. Asta nu inseamna ca oricine face bani de tanar nu ar trebui sa faca o facultate.

Nu recomand nimanui sa renunte la facultate decat daca considera ca este deja specializat in domeniu, cazuri foarte rare. 99 la suta dintre tineri ar trebui sa urmeze cursurile unei facultati unde chiar isi doresc, nu impinsi de la spate.

Anca Alexandrescu: M-a deranjat foarte tare ca parinte, afirmatia ca nu moare nimeni de la un joint

Selly: Vreau sa clarific. Consider ca toate drogurile sunt o amenintare reala si un flagel.

