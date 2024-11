Un sondaj recent realizat de CIRA la comanda EVZ a arătat că Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) sunt în fruntea preferințelor românilor pentru alegerile prezidențiale, cu 29% și 19% din intenția de vot, respectiv. George Simion (AUR) a ajuns pe locul al treilea, cu 17% din intenția de vot.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1150 de persoane, cu un nivel de încredere de 95% și o marjă de eroare de +/- 3%. Datele au fost culese în perioada 1-6 noiembrie 2024, față în față, la domiciliul respondenților, conform Realitatea PLUS.

Rezultatele sondajului arată că Elena Lasconi (USR) are 16% din intenția de vot, Mircea Geoană (independent) are 9%, Cristian Diaconescu (independent) are 5%, Kelemen Hunor (UDMR) are 1%, Ludovic Orban (FD) are 1%, și Călin Georgescu (independent) are 1%.

În ceea ce privește întrebarea “Cine va fi viitorul președinte în viziunea românilor?”, Marcel Ciolacu (PSD) are 27% din răspunsuri, Nicolae Ciucă (PNL) are 18%, Mircea Geoană (independent) are 12%, George Simion (AUR) are 12%, Elena Lasconi (USR) are 5%, Diana Șoșoacă (S.O.S România) are 1%, și alții au 5%. 20% din respondenți nu au răspuns sau nu știu.

CMF 31240006

Sursa: Newsinn