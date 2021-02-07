Criză de procurori la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești

Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității funcțiile vacante existente la nivelul tuturor Parchetelor din țară.

În Prahova există o lipsă de procurori mai mare decât în alte județe din România, cele mai mari probleme existând, conform centralizării din data de 5 februarie 2021, chiar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

Aici, gradul de ocupare a posturilor este de numai 66,67%, din cele cinci posturi de conducere sunt ocupate doar trei, iar din cele 10 posturi de execuție - numai șapte. Și din schema Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova lipsesc doi procurori, iar de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești și cel de pe lângă Judecătoria Câmpina ar mai fi nevoie, pentru completarea schemei, atât de câte un procuror cu funcție de execuție, dar și cu funcție de conducere.

Doar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mizil (unde numărul de procurori din schemă este oricum destul de redus), sunt ocupate toate posturile de procurori.

Sursa: Realitatea de Prahova