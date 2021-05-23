Moderna va cere autorizare de introducere pe piața UE a vaccinului anti-Covid pentru grupa de vârstă 12-17 ani

Compania americană de biotehnologie Moderna a anunțat că va depune "la începutul lui iunie" o cerere de autorizare de introducere pe piaţă în Uniunea Europeană a vaccinului său anti-COVID-19 pentru grupa de vârstă între 12 şi 17 ani

Compania americană de biotehnologie Moderna a anunțat că va depune "la începutul lui iunie" o cerere de autorizare de introducere pe piaţă în Uniunea Europeană a vaccinului său anti-COVID-19 pentru grupa de vârstă între 12 şi 17 ani, a declarat şeful său, Stéphane Bancel, pentru Journal du dimanche, citat de AFP.

Considerând că, "până în vară, toţi adulţii care doresc să fie vaccinaţi vor fi primit o primă doză", Stéphane Bancel a estimat că "va fi necesar apoi ca foarte repede să fie vizaţi adolescenţii de la 12 la 17 ani".

Procedura de autorizare, în UE, durează 4-6 săptămâni.

În prezent, în Europa numai vaccinul de la Pfizer/BioNTech este autorizat pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani. Pfizer a solicitat, de asemenea, autorizaţia pentru copiii de la 12 la 16 ani şi a obţinut-o deja în Statele Unite. Este de așteptat ca și forurile europene să răspundă pe acest subiect, în următoarele 2-3 săptămâni.

"Ideal ar fi să-i protejăm înainte de sfârşitul lui august. Dacă nu ne vaccinăm masiv, riscul unui al patrulea val nu poate fi exclus", a explicat Stéphane Bancel, CEO la Moderna din 2011.De asemenea, Moderna testează în prezent eficienţa a trei rapeluri diferite (tulpina Wuhan, tulpina sud-africană şi un amestec al celor două) împotriva a patru variante ale coronavirusului, studii pentru care aşteaptă primele rezultate la începutul lui iunie, înainte de alte teste umane în vară pentru "a furniza datele către agenţiile de reglementare în august, pentru omologare în septembrie".

Stéphane Bancel a spus că Moderna ar putea produce trei miliarde de doze pe an care, adăugate celor patru miliarde prezise de Pfizer/BioNTech, ar fi "suficiente pentru a vaccina întreaga planetă cu o primă doză".