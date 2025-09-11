Unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidențiale din România devine centrul unui scandal uriaș. Surse indică existența unor rețele de trafic de droguri, prostituție și trafic de persoane, chiar în interiorul Complexului Stejarii.

Întâlniri conspirative și legături internaționale

Investigația arată că în interiorul complexului ar fi avut loc întâlniri între traficanți ruși de arme și droguri – persoane aflate pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA – și oficiali ai ambasadelor occidentale, inclusiv ai Statelor Unite.

Conducerea și jocurile de putere

Surse apropiate descriu o „gașcă” din conducerea complexului, implicată direct în consum și distribuție de droguri, dar și în relații controversate care ating zona masonică și politică.

Actualul CEO al complexului, descris ca un consumator înrăit de droguri, este cunoscut și ca amantul unui mason și om de afaceri, fost politician liberal. Acesta ar fi fost propulsat în trecut la conducerea departamentului de achiziții al unei importante companii energetice de stat.

Restaurantul, piscina și sala de sport – supraveghere ilegală

La Medusa – restaurantul, piscina și sala de sport din incinta complexului – clienți și mai ales cliente ar fi fost filmați și înregistrați ilegal, conform dezvăluirilor.

Afaceri penale și circuitul mașinilor de lux

Ancheta vizează și pe CEO-ul Țiriac Auto, implicat într-un mecanism fictiv de umflare a prețurilor mașinilor la licitații, prejudiciind bugetul Uniunii Europene cu sume importante.

Trafic de droguri și prostituție în interior

Cafeneaua complexului ar fi devenit un punct central pentru traficul de droguri și recrutarea de prostituate. În plus, surse confirmă existența unor petreceri private unde consumul de droguri era la ordinea zilei. Printre participanți se numără angajați și locatari ai complexului, dar și invitați de rang înalt.

Apartamente folosite ca șpagă

Unele dintre apartamentele de lux ar fi fost oferite ca mită pentru politicieni, consolidând rețeaua de influență din jurul complexului.

Monitorizare ilegală sub umbrela unui fost șef de servicii secrete

Compania care asigură securitatea și monitorizarea Complexului Stejarii este controlată de un fost șef de serviciu secret. Contractul ar fi fost atribuit ca „răsplată” pentru sprijinul oferit în rezolvarea unor probleme penale ale familiei conducătoare.

„Juniorul” salvat dintr-un dosar penal

O atenție specială se îndreaptă către moștenitorul familiei care controlează complexul, implicat anterior într-un dosar de trafic și consum de droguri. Potrivit surselor, acesta ar fi fost salvat de pușcărie printr-un aranjament de culise și șpăgi consistente.

Urmează dezvăluirile complete

În perioada următoare, vom publica documente, nume, fotografii și mărturii despre angajați, locatari și vizitatori ai Complexului Stejarii – atât victime, cât și făptuitori.

Investigația promite să scoată la iveală cel mai mare scandal de crimă organizată din istoria recentă a Bucureștiului, implicând politicieni, oameni de afaceri, oficiali străini și rețele transnaționale de trafic, scrie fantome.info