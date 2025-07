Cristian Popescu Piedone a fost plasat, marți, sub control judiciar cu intredicția de a-și exercitat funcția.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, acesta a fost plasat sub control judiciar cu intredictia de a-si exercitat functia. Pentru o perioada de 60 de zile va trebui sa dea cu subsemnatul in fata politistilor.

“Nu ma deranjeaza atat timp cat imi voi demonstra nevinovatia. Este doar o perioada. Probabil ca aceasta functie o va prelua altul pana la prezentarea… Nu pe mine, probail ca astazi se deschid sampaniile la marii retaileri, la restaurantele si marile hoteluri.

Lucurile bune in Romania devine rele, iar lucrurile rele in Romania devin bune.

Nu exista nicio convorbire intre mine si Radu Rusanu. De peste 35 de ani, inainte de Ceausescu, este hotelul meu favorit”, a declarat Piedone la iesirea de la audieri.

Intrebat de ce a vorbit de pe telefonul soferului, Piedone a raspus ca i s-a terminat baterie.

