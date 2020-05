Surse guvernamentale, citate de Adevarul, afirma ca deputatul PNL Ben Oni Ardelean este supectat ca ar fi facut fotografia in care premierul si mai multi ministri apar fumand si consumand bauturi alcoolice in sediul Guvernului.

„I-am cumparat un tort si apoi am stat la o bere. Au fost si unii liberali care au cerut functii, dar au fost refuzati. Unul dintre ei, un deputat, mare sustinator al familie traditionale, a facut pe ascuns poza. Nu se numara printre apropiatii premierului in PNL, ba dimpotriva, e in tabara adversa”, au declarat sursele.

In momentul realizarii fotografiei, in incapere se mai aflau Ionel Danca, purtator de cuvand al Guvernului si seful Cancelariei prim-ministrului, Adrian Oros, ministru al Agriculturii, si deputatul liberal Ben-Oni Ardelean.

Ben-Oni Ardelean este des invitat la postul Antena 3.

Joi seara, pe retelele de socializare s-a viralizat o fotografie realizata in biroul prenirului Orban, in care acesta fumeaza si consuma bauturi alcoolice alaturi de mai multi ministri, printre care se afla Bogdan Aurescu si Raluca Turcan.

Fotografia a fost distribuita initial intens de lideri ai PSD, apoi a fost preluata si de influenceri de pe Facebook. Premierul Orban recunoaste autenticitatea si afirma ca fotografia a fost facuta cu ocazia zilei sale de nastere.

„Da, am vazut fotografia. Este facuta de ziua mea de nastere, pe 25 mai. Au venit cativa colegi. Este reala, nu pot sa dezmint, cum fac altii, lucruri de domeniul evidentei. Era pe seara, in biroul meu. Muncisem toata ziua, in ziua mea de nastere, iar ei au venit sa imi faca o surpriza. Dupa ora 17:30-18:00, au venit la mine mai multi colegi care se si vad in poza. Mai erau trei care nu se vad in poza. I-am servit, cum este normal, cu un pahar de ceva. Am stat de vorba si i-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, nu am facut nimic rau”, a declarat Orban pentru Libertatea.

Intrebat cum a ajuns o fotografie realizata in biroul sau in spatiul public, Orban a negat ca aceasta ar fi fost facuta de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.

Nu este adevarat. Asta este un fitil bagat in jurul fotografiei. (…) Primii care au difuzat sunt Vasilcoiu (n.r. – fost purtator de cuvant al ministerului muncii in mandatul Liei Olguta Vasilescu – PSD) si Orlando Teodorovici (n.r. – fost ministru al Finantelor si fost vicepresedinte al PSD). Nici nu vreau sa ma gandesc cine a facut-o. Mai raman 3-4 oameni. Eventual, cine ne-a servit putea sa faca poza”, a mai spus Orban.

Sursa: Realitatea Din PNL