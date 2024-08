Unul dintre oamenii cheie din dosarul lui Florian Coldea ar fi fost chemat la audieri, care ar putea rasturna ăntregul dosar. Totul, după dezvăluirile făcute la Realitatea PLUS, la emisiunea Culisele Statului Paralel.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, Cornel Varvara ar urma sa ajunga in fata procurorilor DNA. Sursele citate spun ca el a fost citat de procurorii anticoruptie in mega-dosarului Florian Coldea.

Aceleasi surse sustin si ca el nu se afla in tara in aceste momente, ci ca ar fi in Irak.

Cornel Varbara, cunoscut drept Coni Varvara, a fost audiat la DNA si la inceputul lunii august in dosarul generaului negru.

Procurorii au ajuns la acest personaj cheie care l-a platit pe Coldea pentru consultanta. Stim despre el ca este finul lui Marius Vizer, seful Federatiei Internationale de Judo, si un apropiat al liderului rus Vladimir Putin.