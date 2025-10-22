Lacrimi, durere greu de descris și foarte multe întrebări fără răspuns la înmormântarea tinerei însărcinate in 7 luni care a murit în explozia din Capitală.

Sute de oameni au condus-o pe Mirela pe ultimul drum au adus jucării de pluș pentru fetița pe care tânăra o purta în pântece. Tânăra urma să se căsătorească, iar săptămâna viitoare ar fi fost ziua ei de naștere. Familia îndurerată nu a primit nici măcar o coroană de flori de la reprezentanții statului. Imaginile si detalii care urmează vă pot afecta emoțional, în special pe minori.

Rudele Mirelei, în tricouri cu poza tinerei: „Nu te vom uita niciodată!”

„Este foarte mare durerea mea!”, spune mama fetei.

Sute de oameni în lacrimi au condus-o pe ultimul drum pe Mirela, tânăra mamă de 23 de ani ucisă de explozia din zona Rahova. Ceremonia de înmormântare a avut loc în Buturugeni, locul în care gravida a copilărit. Rudele și prietenii au adus în semn de omagiu jucării de pluș pentru fetița pe care tânăra o purta în pântece și pe care urma să o aducă pe lume înainte de Crăciun. Mulți dintre cei prezenți au purtat tricouri albe cu fotografia Mirelei, alături de mesajul “Nu te vom uita niciodată”. Iar zeci de coroane și flori au fost așezate în curtea familiei tinerei.

„Și ce n-au mai murit oameni, la noi nu e nicio problemă dacă mor oameni… este… nu știu ce să le transmit… când va fi lege moarte pentru moarte se vor trezi…”, spun oamenii.

Potrivit mamei Mirelei, medicii legiști au stabilit că tânăra a murit prin asfixiere, fiind prinsă sub dărâmături ore în șir. Cinci tone de beton s-au prăbușit peste apartamentul în care se afla. Fratele tinerei le-a cerut disperat pompierilor să o salveze, dar a fost prea târziu.

„A urcat la 6 ca să își ia papuci că îl înțeapă cioburile la picioare și a avut putere să sune la 112 și pe mine, din tot praful ăla, pentru că baia si dormitorul erau jos, și să strige clar. El a spus cu gură de foc să se urce la ea că e gravidă… la 93 a specificat ca e și în dormitor.”, a mărturisit mama gravidei

Înainte de slujba de înmormântare, mamei Mirelei i s-a făcut rău și a ajuns pe mâna medicilor, care i-au făcut o perfuzie. Îndurerată, femeia a transmis un mesaj cutremurător – i-a îndemnat pe toți părinții să aibă grijă de copiii lor. În ziua tragediei, ea era la serviciu, iar cei doi copii ai săi erau împreună, unul lângă altul. Destinul a făcut ca doar fratele ei, Răzvan Stanciu, să supraviețuiască.

Înmormântarea tinerei de 24 de ani / Sursa foto – Facebook

„Am vorbit cu el, ieri și alaltăieri. Răzvan este ok… vă dați seama și pentru el este o durere imensă, dar fizic cât de cât e ok, are mâna în ghips.”, spune o rudă a tinerei gravide.

„Noi acuma ne plângem doi morți. Și-a dorit foarte mult să aibă copii, știu că stătea cu chirie în bloc, îmi pare foarte rău. Groaznic ce să mai, acest Guvern trebuie să dispară, să dispară.”, spun vecinii.

„Foarte mare grijă trebuie să aibă de noi, să nu ne lase așa de izbeliște, să nu ne lase de izbeliște că uitați ce se întâmplă.”, a completat un alt vecin.

Familia a decis ca tânăra să fie înmormântată în rochie albă de mireasă. Mirela ar fi împlinit săptămâna viitoare 24 de ani.