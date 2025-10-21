Starea persoanei rănite în explozia produsă luni pe amplasamentul rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești este stabilă, victima fiind în afara oricărui pericol, au transmis marți reprezentanții companiei.

Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a rafinăriei, incidentul a avut loc în timpul unor lucrări executate de angajații societății contractante Felbermayer SRL, în contextul reviziei capitale în derulare.

„Evenimentul a constat într-o explozie locală în sistemul industrial de canalizare, care a dus la aruncarea capacului unui canal. În urma incidentului, un angajat al firmei contractante a fost rănit. Acesta a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Prahova, fiind conştient şi în stare stabilă, pentru examinare şi asistenţă medicală de specialitate. (…) Starea persoanei rănite este stabilă, aceasta fiind în afara oricărui pericol”, arată sursa citată.

Potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate daune asupra mediului şi nici impact asupra instalaţiilor tehnologice sau activităţii rafinăriei, se mai precizează în comunicat.

Conform Agerpres, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IPJ) Prahova a deschis un dosar penal în urma acestui eveniment.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi vătămare corporală din culpă. Totodată, a fost informat Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova despre producerea evenimentului, pentru continuarea cercetărilor de specialitate”, a transmis, luni, IJP Prahova.