Guvernul va adopta în şedinţa de luni ordonanţa privind unele măsuri fiscal-bugetare, supranumită ordonanţa “trenuleţ”, a anunţat premierul Marcel Ciolacu.

El a amintit că România a obţinut de la Comisia Europeană o prelungire de la patru la şapte ani pentru reducerea deficitului bugetar, iar primul pas este să diminuarea acestuia la 7% în 2025.

“Un comportament economic iresponsabil în acest moment ar însemna automat scăderea ratingului de ţară, alungarea investitorilor şi împrumuturile la dobânzi foarte mari. Asta înseamnă în scurt timp recesiune, falimente şi şomaj pentru foarte mulţi români. De aceea, am hotărât, împreună cu partenerii de coaliţie, să adoptăm azi aşa-zisa ordonanţă ‘ trenuleţ’, pentru a ţine sub control deficitul bugetar în 2025, aşa cum ne-am angajat în faţa Comisiei Europene, prin planul fiscal. Am obţinut o prelungire de la patru la şapte ani, pentru reducerea deficitului, iar primul pas este să coborâm la 7% în 2025. Asta înseamnă că vom avea acces în continuare la fondurile europene şi din PNRR, atât de necesare pentru a continua modernizarea României”, a afirmat prim-ministrul în debutul şedinţei de Guvern.

AGERPRES