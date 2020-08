Înregistrări explozive prezentate de procurorul Mircea Negulescu cu Vlad Cosma au fost difuzate, miercuri, în exclusivitate, de Realitatea PLUS. Deși Vlad Cosma a susținut de nenumărate ori că era amenințat și terorizat ca să facă dezvăluiri la DNA, înregistrări prezintă o cu totul altă situație. Fostul deputat PSD, apropiat de Sebastian Ghiță și Victor Ponta, venea de bună voie în biroul procurorului supranumit „Portocală” și chiar trăgea de el să îi ofere informații. Incredibil, dar, într-una din ele, fiul baronului de Prahova toarnă despre numirile de la vârful serviciilor și susține că acestea erau coordonate de Sebastian Ghiță. Fostul procuror de la DNA Ploiești susține că Vlad Cosma făcea denunțuri pentru a-și regla conturile în lumea politică, dar și pentru reducerea pedepselor în cazul său, potrivit Realitatea PLUS. Pe de altă parte, fostul procuror a venit cu precizări și despre relația cu Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, despre care a asigerat că i-ar fi făcut avansuri și chiar i-ar fi cerut să divorțeze.

Redăm înregistrările audio ale discuțiilor dintre procurorul Mircea Negulescu și fostul deputat PSD Vlad Cosma, fiul baronului de Prahova, Mircea Cosma, difuzate miercuri de Realitatea PLUS. Discuția dintre Cosma și Negulescu a avut loc chiar în ziua dispariției lui Sebastian Ghiță din țară, susține fostul procuror.

„Vlad Cosma: Acum o joacă pe cine să pună adjunct. În locul lui Coldea.

Mircea Negulescu: Pe cine ar vrea să pună?

Vlad Cosma: În niciun caz pe Ciocârlan, că nu poate să îl pună că abia l-a pus acum 6 luni și i-a dat prima steluță și nu poate după încă 6 luni să îi mai dea o stea.

Mircea Negulescu: Dar de ce trebuie să îi mai dea o stea?

Vlad Cosma: Că sunt alții cu mai multe stele și că e prea recentă promovarea. Vezi, Doamne, l-a promovat prea repede și nu poate după 6 luni iar să îl promoveze.

Mircea Negulescu: Să înțeleg că Ghiță pune șeful la SRI?

Vlad Cosma: Nu, dar știe ce se întâmplă acolo. Nu îl pune Ghiță, dar are contact. Acum? Cred că o să aibă până moare!

Mircea Negulescu: Domnul Ghiță ar vrea să își pună omul lui sau nu înțeleg?

Vlad Cosma: Nu, ar vrea să nu fie ăsta pe care îl consideră el în barca ta.

Mircea Negulescu: În barca mea?

Vlad Cosma: Da!

Mircea Negulescu: Păi eu nici nu îl știu pe Ciocârlan, ești nebun?

Vlad Cosma: Păi nu că îl știi tu, Sabin, văru’, finu’”, potrivit dialogului dintre cei doi, difuzat de Realitatea PLUS.

Chiar dacă a susținut în spațiul public că vizitele la DNA Ploiești erau unele făcute sub presiune, în care era amenințat, Cosma pare că obișnuia să își bea cafeaua în sediul Anticorupție din Ploiești aducând informații despre apropiatul său, Sebastian Ghiță din proprie inițiativă.

„Mircea Negulescu: Atunci de ce ai mai venit?

Vlad Cosma: Să bem o cafea, ești nebun? Poți să mă ajuti?

Mircea Negulescu: Stai să vedem, i-am zis că vine un băiat bun care mă ajută la aflarea adevărului. N-am cum să-ți promit!

Vlad Cosma: Hai că l-ai mai sunat de 100 de ori că și eu vin la tine ca o furnicuță și tu ai nevoie de mine.

Mircea Negulescu: Stai până nu vorbesc cu Lucian, că nu pot să fac de capul meu.

Vlad Cosma: Poate răspunde, că nu mai ai când să-l suni.

Mircea Negulescu: Vine la 11 șeful la serviciu, îți promit că nu uit, promit că vorbesc cu șeful, dacă e de acord. Spune-mi, cu asta ce e?

Vlad Cosma: Se auto-bubuie. A înregistrat 20 de emisiuni, așa, în care povestește, din ce am înțeles, că n-am stat 22 de ore, am stat 10 minute, tot ce știi. CIA, Kovesi, SRI, tot. Ponta a zis că rupe.

Mircea Negulescu: Am înțeles. Și de ce nu vine aici?

Vlad Cosma: A zis că îi mierlește pe toți, poze, ce i-a dat, cum a dat, tot.

Mircea Negulescu: Lui Kovesi ce i-a dat?

Vlad Cosma: Cadouri, genți, excursii, are poze!

Mircea Negulescu: Păi, așa, o poză cu o geantă, poate să aibă poze cu geanta.

Vlad Cosma: Are poze cu via, cu tot!

Mircea Negulescu: Păi așa poate să spună că mi-a luat o mașină de călcat, întelegi? Dacă tu vezi ceasul ăsta pe mâna mea și pe urmă zici că mi l-ai dat tu…

Vlad Cosma: Stai, nu mă certa!

Mircea Negulescu: Nu, zic așa. E o aberație!

Vlad Cosma: Eu îți zic ce am auzit! Cu CIA și SRI!

Mircea Negulescu: Pe SRI, pe cine vrea să facă?

Vlad Cosma: Nu știu, vreo căpetenie, doar nu…

Mircea Negulescu: Că ce? Că le-a dat bani?

Vlad Cosma: Că l-au pus să facă plăți, că le-a dat bani =, că el a făcut doar ce i se zicea, că l-au pus să plătească avioane, diverse lucruri și a zis: bă, pe ce mă arestează tâmpiții ăia la Ploiești?

Mircea Negulescu: Dar cine a zis că îl arestează?

Vlad Cosma: Că scrie Sorina Matei, scrie de nebună.

Mircea Negulescu: Păi o știu eu pe Sorina Matei? De unde să o știu eu pe Sorina Matei? De mine a mai zIs ceva?

Vlad Cosma: Da! Că are 3 ore de înregistrări. Că ce? Că … nu știu, cu tine, cu el…

Mircea Negulescu: Păi eu am vorbit vreodată cu el 3 ore?

Vlad Cosma: Nu știu cu cine ai vorbit.

Mircea Negulescu: Înregistrări că ce?

Vlad Cosma: Nu spune!

Mircea Negulescu: Unde te-ai văzut, mă, ieri?

Vlad Cosma: La televiziune. Ieri? La ce oră a fost? La 8 seara. Păi a înregistrat alea toată ziua.

Mircea Negulescu: Păi a înregistrat de la 8 seara până când?

Vlad Cosma: A rămas acolo, eu m-am dus și eu 10 minute că l-am prins pe Nanu că se duce și m-am agățat de el, că la 9 eram în București să o duc pe Raluca la aeroport. Era acolo și filma aia, esti nebun? Mi-a zis că îl arestezi și a făcut aia în 3 segmente că dacă făcea una, trecea scandalul după 4 zile.

Mircea Negulescu: De ce nu vine să facă denunț? Nu e mai corect așa?

Vlad Cosma: Nu, el vrea scandal!

Mircea Negulescu: Scandal, la ce ajută scandalul? Nu e mai corect, vine la organul de urmărire penală, spune ce are pe suflet, se descarcă de gestiune? Nu e mai corect așa?

Vlad Cosma: Păi și vrei să-i zic eu? Ce să-i zic?

Mircea Negulescu: Și eu ce să-i zic, că acum mă pregătesc de Revelion. Că nu mă apuc acum să fac arestări.

Vlad Cosma: Și că vrei să îl arestezi și după aia ceva cu Kovesi și cu dosarul, o să arate cum a măsluit Kovesi dosarul lui Vântu și are toate mailurile.

Mircea Negulescu: Cum a măsluit dosarul cu Vântu? Adică?

Vlad Cosma: Adică Kovesi zicea: Fă contract cu firmă de pază ca să arăți că ai viața în pericol. Alt mail, vezi că îi facem flagrant, o să aibă anii următori.

Mircea Negulescu: Asta e o discuție operativă pe care o poartă în breafing…

Vlad Cosma: Dar nu mă certa. Din punct de vedere operativ… Kovesi era cetățean, ce treabă avea cucuveaua mov să-mi dea mie mailuri.

Mircea Negulescu: Păi ce, dădea cucuveaua mov mailuri?”, au declarat cei doi, potrivit dialogului difuzat miercuri de Realitatea PLUS.

În legătură cu înregistrările audio ale discuțiilor purtate cu Vlad Cosma, difuzate de Realitatea PLUS, Mircea Negulescu a confirmat, pentru jurnaliștii Realitatea PLUS Iulian Leca și Bogdan Muzgoci, că discuția cu fostul deputat PSD a avut loc chiar în ziua plecării din țară a lui Sebastian Ghiță. Acesta a fugit din țară în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, după ce fusese la un eveniment organizat de SRI, la sediul central.

Legat de declarațiile contradictorii ale fostului deputat Vlad Coma în legătură cu abuzurile la care ar fi fost supus în timpul anchetelor de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu spune că nu știe de ce au apărut aceste declarații. Vlad Cosma se plângea, în niște înregistrări ce au apărut în spațiul că a fost abuzat și torturat în același timp în care ar fi avut discuțiile cu fostul procuror, difuzate, miercuri, în exclusivitate, de Realitatea PLUS.

Negulescu despre Cosma: Venea cu furnicuța la DNA, făcea denunțuri pe bandă

„Nu știu, întrebați-l pe el cum a reușit. Ideea este că dl Vlad Cosma, ați văzut și pe înregistrare, spune că vine ca o albinuță, ca o … nici nu mai știu ce… furnicuță, da. Venea și ne spunea tot felul de lucruri”.

Fostul procuror Negulescu declară că nu știe de ce și cum se producea schimbarea de atitudine a lui Vlad Cosma când venea la el să discute: „Chiar nu știu cum. Nu. Chiar nu mi-a sărit (în ochi schimbarea de atitudine – n.red.).

În interviul acordat, în exclusivitate, jurnaliștilor Realitatea PLUS Iulian Leca și Bogdan Muzgoci, Mircea Negulescu a mai declarat că Vlad Cosma venea des la el.

„Era nelipsit, adică nu știu dacă într-o săptămână venea și de trei ori, de patru ori”, a precizat Negulescu în interviul-eveniment difuzat de Realitatea PLUS. Fostul procuror a relatat și discuțiile pe care le-a avut cu Mircea Cosma, capul familiei și președintele CJ Prahova, dar și despre singura întâlnire directă pe care a avut-o cu Sebastian Ghiță.

Despre Andreea Cosma: N-a fost sentiment, mi-am făcut treaba

Fostul procuror supranumit Portocală a venit cu precizări și despre relația cu Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, și despre modul cum a cunoscut-o. Negulescu a afirmat că “ruptura” s-ar fi produs în momentul în care Andreea ar fi început să-i facă avansuri și să-i ceară să divorțeze.