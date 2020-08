Fostul deputat PSD Vlad Cosma, fiul baronului de Prahova Mircea Cosma, a declarat, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, că înregistrările prezentate miercuri sunt regizate de fostul procuror Mircea Negulescu, pe care îl numește „torționar”.

„Vă confirm că înregistrările sunt din decembrie 2016. Dl Negulescu le-a mai prezentat și în 2018. (…) Aceste lucuri au fost lamurite la Parchetul general, la SIIJ. Acolo am facut declaratii complete, care erau regizate de dl Portocala, care, asa cum am declarat din 2018, avea pe biroul dânsului o lista cu judecatori, procurori, generali din servicii pe care dorea sa-i ancheteze, sau cu cuvintele dânsului, să-i paradească”, a declarat Vlad Cosma, miercuri seară, la Realitatea PLUS după difuzarea înregistrărilor audio cu Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești.

Fostul deputat nu a recunoscut că ar fi venit de bunăvoie la sediul DNA Ploiești și spune că a fost chemat foarte des de Negulescu.

„Daca credeti ca cineva se duce la DNA de bunavoie va inselati, că se duce la cel care a vrut sa-i aresteze sora, vă înșelați. A terorizat un judet intreg, a arestat procurori, au fost arestati miniștri… Sunt probe solide indiferent de ce spune dl Portocală. Eram chemat de 3-4 ori pe săptămână, și o dovadă a acestui fapt, dacă ar fi să gândim logic… Am prezentat zeci de inregistrari depuse in original, prin care am demonstrat ca am fost chemati neoficial, fara citatie, de dl Negulescu. (…) Asa se face o ancheta, chemi oameni de pe strada si intreaba unde e Ghiță?!”, a mai spus Cosma , la Realitatea PLUS.

„Am iesit în presă în momentul în care Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura si am considerat ca daca prezint in presa aceste inregistrari s-ar putea sa nu ma ma trezesc cu zeci de dosare… Cuvintele mele le-am probat cu inregistrari, probe si martori”, a explicat, miercuri seară, Vlad Cosma, în intervenția telefonică de la Realitatea PLUS.

Despre inregistrarile difuzate de Realitatea PLUS, Cosma revine si spune că le-a depus de acum un an și că au fost și expertizate, a făcut și proba audio pentru confirmarea acestora.

„Dl Negulescu nu a reusit de 2 ani să aducă niciun martor, iar cand s-a cerut expertiza inregistrarilor nu s-a prezentat, eu m-am prezentat. (…) Am depus aceste înregistrări din 2018, s-a facut expertiza, la solicitarea dl Onea si Negulescu, dl Onea spunea ca nu crede ca e vocea lui. Eu m-am dus la proba de voce, iar cei doi, Onea si Portocala, nu s-au perzentat. (…) Au făcut cerere si nu s-au dus ca le e frica, ei stiu ca e vocea lor… Eu m-am dus si am facut proba de voce la Institut”, a spus Vlad Cosma.

Întrebat din nou de jurnaliștii Iulian Leca și Bogdan Muzgoci dacă înregistrările au fost făcute oficial, cu microfon, Vlad Cosma a negat, susținând că au fost făcute cu un stick de inregistrare fără știința sa.

„Acele înregistrări au fost regizate de Mircea Negulescu, care, în momentul în care a facut aceste inregistrari la sfârșitul lunii decembrie 2016 mi-a spus ca inregistreaza. Când i-a dat drumul (sa inregistreze – n.red.) avea culoarea albastra… Daca are probe… Puteti intra pe internet si veti gasi stick de inregistrare… (…) Aveti un Portocala care inventeaza probe, este acuzat in 10 dosare penale ca a falsificat probe. A cășunat pe foarte multi oameni: judecători, procurori, ziariști… Eu si dvs nu putem sa intelegem care era logica dl Negulescu, pentru că el se amuza ca sufera de afectiuni psihice si ia tratament cu Xanax. (…) Negulescu e pus sub acuzatre pentru că a măsluit probe”, a mai declarat Vlad Cosma ,miercuri seară, la Realitatea PLUS.

„Ma consider o vicitima a unui om care a arestat multi oameni nevinovati, spusele mele sunt confirmate de decizii de la Inalta Curte si Curtea de Apel din Prahova. (…) Este un tortionar care a nenorocit foarte multi oameni si multe vieti. (…) O tortura e atat fizica, cat si psihica. (…)

Se pare ca dl Negulescu e pus sub acuzare ca a falsificat zeci de dosare… (…) în sentintele definitive la dosarele măsluite de el scrie negru pe alb (ca a falsificat – n.red.)”, a mai spus Vlad Cosma, miercuri seară, la Realitatea PLUS.

Reacția lui Vlad Cosma vine după ce Realitatea PLUS a difuzat, miercuri, înregistrările audio dintre el și fostul procuror Mircea Negulescu, din decembrie 2016. Discuția cu fostul deputat PSD a avut loc chiar în ziua plecării din țară a lui Sebastian Ghiță. Acesta a fugit din țară în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, după ce fusese la un eveniment organizat de SRI, la sediul central.

Înregistrări explozive prezentate de procurorul Mircea Negulescu cu Vlad Cosma au fost difuzate, miercuri, în exclusivitate, de Realitatea PLUS. Deși Vlad Cosma a susținut de nenumărate ori că era amenințat și terorizat ca să facă dezvăluiri la DNA, noile înregistrări prezintă o cu totul altă situație. Fostul deputat PSD, apropiat de Sebastian Ghiță și Victor Ponta, venea de bună voie în biroul procurorului supranumit „Portocală” și chiar trăgea de el să îi ofere informații. Incredibil, dar, într-una din ele, fiul baronului de Prahova toarnă despre numirile de la vârful serviciilor și susține că acestea erau coordonate de Sebastian Ghiță. Fostul procuror de la DNA Ploiești susține că Vlad Cosma făcea denunțuri pentru a-și regla conturile în lumea politică, dar și pentru reducerea pedepselor în cazul său, potrivit Realitatea PLUS.