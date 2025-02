Guvernul României a anunțat modificări semnificative în programul de acordare a voucherelor pentru alimente, destinat persoanelor vulnerabile. Conform declarațiilor ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, tichetele vor continua să fie distribuite în 2025, dar cu o frecvență diferită față de anii anteriori.

Principalele modificări:

✅ Frecvența distribuirii: Voucherele vor fi acordate o dată la trei luni, în loc de două luni, cum era până acum.

✅ Suma primită: Fiecare beneficiar va primi:

Două vouchere de 250 de lei fiecare;

Două pachete de alimente în valoare de 125 de lei.

Alte tipuri de vouchere valabile în 2025

???? Vouchere pentru elevi – Programul de sprijin pentru educație va continua în 2025, iar 625.000 de elevi vor primi câte 500 de lei la începutul anului școlar.

???? Vouchere pentru nou-născuți – Mamele din grupurile vulnerabile vor beneficia în continuare de un sprijin financiar în valoare de 2.000 de lei, sumă finanțată din fonduri europene.

???? Vouchere pentru profesori – Cadrele didactice vor primi tichete educaționale destinate formării profesionale, cu scopul de a îmbunătăți sistemul educațional.

Cine beneficiază de voucherele pentru alimente?

Voucherele pentru alimente sunt destinate următoarelor categorii de persoane:

✔ Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei;

✔ Familiile cu cel puțin doi copii și venituri lunare sub 675 de lei pe membru;

✔ Familiile monoparentale cu venituri sub 675 de lei pe membru;

✔ Persoanele și familiile care beneficiază de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016;

✔ Pensionarii cu venituri de cel mult 2.000 de lei;

✔ Persoanele fără adăpost.

Impactul noii frecvențe de distribuire

Deși schimbările sunt menite să asigure continuitatea sprijinului social, noul calendar de distribuire va influența bugetul lunar al beneficiarilor. Prin acordarea voucherelor o dată la trei luni, în loc de două, beneficiarii vor trebui să își gestioneze resursele pe o perioadă mai lungă de timp.

Autoritățile susțin că măsura are rolul de a eficientiza distribuția și de a asigura stabilitatea programului pe termen lung.

Sursa: Newsinn