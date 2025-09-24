România intră în plină toamnă cu o răcire drastică și intensificări ale vântului care vor afecta țara în următoarele zile.

Vreme de toamnă în forță. Temperaturi cu 15 grade mai mici și vânt puternic

Meteorologii au emis o informare pentru intervalul miercuri dimineața – vineri seara, în care anunță că vremea se va răci accentuat, miercuri (24 septembrie) în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Începând din noaptea de miercuri spre joi (24/25 septembrie) temporar vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

De asemenea, joi, între orele 7.00 – 21.00, va fi în vigoare un Cod galben. În județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.