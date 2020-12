Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat, ieri, darea în trafic a sectorului Predeal – Cristian din Autostrada Ploieşti – Braşov.

“Vom da în trafic sectorul Predeal – Cristian din autostrada Ploieşti – Braşov, în lungime de 6,3 kilometri profilul de autostradă şi 3,7 kilometri profil de drum naţional cu patru benzi. Acest demers dă un semnal foarte clar că acest obiectiv este prioritar pentru guvernarea liberală şi totodată un angajament ferm că după 18 ani de dezbateri publice acest proiect are susţinere şi se află pe traiectoria ireversibilă a implementării. Cu aceşti 10 kilometri de autostradă guvernarea liberală încheie anul 2020 cu aproximativ 90 de kilometri de autostradă daţi în trafic într-un an dificil aşa cum ştim cu toţii, într-un an în care sistemele publice au fost grav afectate de criza sanitară, iar economia şi-a frânat creşterea”, a declarat Bode.

El a precizat că în acest an fost finalizaţi atâţia kilometri de autostradă cât fuseseră daţi în trafic în ultimii trei ani de către guvernele PSD.

Sursa: Realitatea de Prahova