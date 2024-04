Realizatoarea emisiunii CULISELE STATULUI PARALEL anunță, în premieră, că medicul Cătălin Cârstoiu, candidatul PNL PSD la Primăria București, stă mai prost în sondaje decât își imaginau și cei mai optimiști contracandidați ai săi. Anca Alexandrescu spune că medicul nu va reuși să aducă mai mult de 8% din voturi pentru coaliție.

„Medicul Cătălin Cîrstoiu nu se retrage din candidatură. Din acest weekend s-a tot vorbit despre retragerea sa, dar cele două partide au înțeles că nu au pe cine să pună în locul său. PSD l-ar fi vrut pe Popescu Piedone, variantă cu care PNL nu a fost de acord, pentru că liberalii au planuri cu bătaie lungă pentru alegerile din toamnă. Am văzut un sondaj, probabil va fi făcut public în seara asta, Cătălin Cîrstoiu nu are mai mult de 8 %. Partea proastă este că este trasă în jos toată alianța. În schimb, a crescut Nicușor Dan, din cauza situației controversate din coaliție. Piedone îi suflă în ceafă lui Nicușor Dan, însă nu are nici el șanse. Asta pentru că, electoratul bucureștean este anti PSD-PNL. Alianța nu a reușit să vină cu un candidat bun. A devenit sursa bătăii de joc, asta deși are un parcurs profesional extrem de bun. Nu a fost de ajuns să învingă lehamitea bucureștenilor față de PSD-PNL. Nu au pe cine să pună în loc. Gabriela Firea și Băluță au refuzat să intre în acest joc, chiar în acest moment. Sunt semne de întrebare și față de cei de la AUR, care puteau să cuantifice lehamitea. Ei nu vor un candidat puternic, deci pare să fie un plan. Această creștere a lui Nicușor Dan poate redeschide discuția pentru candidatura la alegerile prezidențiale a Laurei Codruța Kovesi”, a declarat Anca Alexandrescu.