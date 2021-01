Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţa Victoriei la mitingul din 10 august 2018, va fi retras de la conducerea IJJ Prahova și i se vor încredința responsabilități administrative, spune, pentru MEDIAFAX, Dacian Cioloș, după o discuție cu ministrul de Interne, Lucian Bode.

„Am avut o discuție cu domnul Bode, pentru că a apărut și în spațiul public, și colegi din USR PLUS au ridicat întrebări. Am avut o discuție cu domnul Bode și am fost de acord amândoi că în urma a ceea ce s-a întâmplat de 10 august domnul Cazan nu ar mai trebui să aibă responsabilități la comandă operativă, pentru că modul în care s-a acționat atunci ridică probleme chiar și de etică profesională”, a declarat, pentru MEDIAFAX, copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș.

El anunță că Laurențiu Cazan va primi responsabilități administrative.

„Am înțeles că domnul Bode va lua măsuri pentru ca domnul Cazan să nu mai aibă responsabilități operative, ci doar administrative, deci să nu mai aibă sub comandă oameni ca să avem surprize de genul celor de pe 10 august. Foarte probabil va fi retras de la Prahova și va avea alte responsabilități administrative. E greu să mai ai încredere în felul în care a acționat un astfel de om. Domnul ministru Bode a fost de acord cu mine că trebuie găsită o formulă prin care domnul Cazan să nu mai aibă sub comandă oameni cu acțiune operativă”, conchide Cioloș.

MAI a precizat că Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenţiei jandarmilor la mitingul din 10 august, a fost numit la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova „pentru a asigura continuitatea”.

„Privind împuternicirea locotenent-colonelului Laurențiu Cazan la IJJ Prahova, facem următoarele precizări: Decizia a fost luată pentru a asigura continuitatea conducerii acestei unități, ca urmare a trecerii în rezervă a fostului comandant, în baza art. 85, alin 1, lit.b din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare”, menționa MAI.

Laurențiu Cazan a fost detașat la IJJ Prahova și împuternicit pe o perioadă de 6 luni „pe o funcție echivalentă cu cea deținută în cadul Jandarmeriei București”.

Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române privind această împuternicire a fost semnat în data de 21.12.2020.

Laurenţiu Cazan a fost coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţa Victoriei la mitingul din 10 august, când au avut loc incidente violente.