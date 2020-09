Daniel Trandafirescu, fiul fostului adjunct al Poliţiei Prahova, Ionel Trandafirescu, a fost condamnat la 4 ani şi zece luni de închisoare cu executare într-un dosar de contrabandă cu ţigări. În acelaşi dosar a fost condamnat la închisoare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii şi omul de afaceri prahovean, Răzvan Alexe.

Alături de cei doi prahoveni au fost condamnate şi alte nouă persoane, printre care se află Ion Guşan, zis Nicu Patron.

Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat, luni 14 septembrie 2020, în dosarul în care nu mai puţin de 11 persoane au fost deferite justiţiei de către procurorii DIICOT într-un dosar de contrabandă cu ţigări şi alcool. Pe lista inculpaţilor se află Daniel Trandafirescu şi Răzvan Alexe.

Primul, fiul fostului adjunct al Poliţiei Prahova, a primit o pedeapsă de închisoare cu executare astfel: ” – 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute – 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a ?i b C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire, deţinere şi punere în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate – 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la marcare cu marcaje false a produselor supuse accizării; – 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat; – 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de 2 ani şi 4 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare”, conform portalului instanţelor de judecată”, conform portalului instanţelor de judecată. Răzvan Alexe, omul de afaceri prahovean, inculpat şi în alte dosare, a scăpat în acest aceasă cauză cu o pedeapsă mai blândă. Acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare, dar şi la muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile. „Condamnă pe inculpatul Alexe Răzvan la următoarele pedepse – 1 an închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1, lit. a ?i b C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat; – 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la contrafacere şi punere în circulaţie de produse contrafăcute – 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1, lit. a şi b C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani .

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul S.C. Servicii de gospodărire urbană Ploieşti S.R.L. sau al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” , Ploieşti, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. Pedeapsa complementară se execută de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Pedeapsa accesorie devine executabilă doar în condiţiile în care şi pedeapsa principală se va executa”, conform portalului instanţelor de judecată. Atât Daniel Trandafirescu cât şi Răzvan Alexe, dar şi ceilalţi inculpaţi în dosar au fost obligaţi de instanţă să plătească în solidar sume de milioane de lei, reprezentând datorii către stat în urma infracţiunilor comise. „Admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Ministerul Finan?elor Publice – A.N.A.F.

Obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 9.704.279,37 lei, cu titlu de accize, precum ?i la plata accesoriilor fiscale calculate până la data achitării debitului, din care: – inculpaţii Gori Valeriu, Luca Vladimir, Trohin Vasile, Bivol Victor, Şerban Cosmin, Trandafirescu Daniel, Burcea Gheorghe Cristian, Ibranyi Vasile până la concuren?a sumei de 9.704.279,37 lei; – inculpaţii Alexe Răzvan, Burciu Darius Ionel, Pădurean Ion, Ifrim Teodor Cristian, Hariton Veaceslav şi Dumitru Marcel până la concurența sumei de 2.588.835,85 lei, aferentă cantităţii de 7 tone tutun depozitată la Platforma Petrobrazi şi folosită pentru producerea ţigărilor la fabrica de la Clinceni (iulie-august 2013), conform portalului instanţelor de judecată”. În dosar este inculpat şi Ion Guşan, cunoscut sub numele de Nicu Patron, considerat de către procurori liderul acestui grup organizat. Acesta a fost însă achitat. Percheziţiile în cauză au avut loc în septembrie 2013, iar dosarul a fost trimis în judecată în 2014. Dosarul s-a judecat la Curtea de Apel Bucureşti pentru că Daniel Trandafirescu era avocat la data săvârşirii faptelor. Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă.

Sursa: Realitatea de Prahova