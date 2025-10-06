Arbitrele române Alina Peșu și Iuliana Demetrescu au fost delegate de UEFA la meciuri programate marți și miercuri în Liga Campionilor la fotbal feminin, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Alina Peșu se va afla la centru în partida dintre Paris FC și OH Leuven, care va avea loc marți, 7 octombrie, de la ora 22:00. Din brigada sa vor mai face parte arbitrii asistenți Daniela Constantinescu și Cătălina Nan, iar George Roman va fi al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Cristina Trandafir.

În aceeași rundă inaugurală a fazei principale a competiței, Iuliana Demetrescu va fi centralul meciului dintre Real Madrid și AS Roma, programat miercuri, 8 octombrie, de la ora 19:45 pe Estadio Alfredo Di Stefano din Madrid.

Ea va fi ajutată de arbitrii asistenți Mihaela Țepușă și Roxana Ivanov, în timp ce Ana Maria Terteleac va fi al patrulea arbitru. Sebastian Colțescu și Iulian Dima vor fi cei doi oficiali din camera VAR.

AGERPRES