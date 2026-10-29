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5 nov. 2026, 08:05
Ionut Dumitrescu
Florin Manole: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027
5 nov. 2026, 07:49
Stoica Marian
Premierul Luca Niculescu, mesaj important pentru investitorii străini! Ce planuri are Guvernul pentru relansarea economiei
4 nov. 2026, 15:17
Ionut Dumitrescu
ANOFM: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile în România
4 nov. 2026, 15:02
Stoica Marian
Primăria Câmpina suspendă finanțările pentru ONG-uri
4 nov. 2026, 14:36
Stoica Marian
Pensionarii cu venituri mici primesc până la 500 de lei de Crăciun, în funcție de nivelul pensiei
Premierul Luca Niculescu, mesaj important pentru investitorii străini! Ce planuri are Guvernul pentru relansarea economiei
5 nov. 2026, 07:49
ANOFM: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile în România
4 nov. 2026, 15:17
Primăria Câmpina suspendă finanțările pentru ONG-uri
4 nov. 2026, 15:02
Pensionarii cu venituri mici primesc până la 500 de lei de Crăciun, în funcție de nivelul pensiei
4 nov. 2026, 14:36
Protest la Ministerul Finanțelor! Angajații INS cer salariile câștigate în instanță și acuză discriminări salariale
4 nov. 2026, 12:12
Înmatriculările de mașini din România s-au prăbușit! Scădere de aproape 20% în doar trei luni
4 nov. 2026, 09:32
Preț carburanți 4 noiembrie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină, motorină și GPL
4 nov. 2026, 09:09
Diferențe uriașe între județele României: Bucureștenii au de aproape patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu
4 nov. 2026, 09:03
Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale
4 nov. 2026, 08:26
Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%
3 nov. 2026, 14:54
Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare
3 nov. 2026, 14:50
Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele
3 nov. 2026, 14:26
Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei
3 nov. 2026, 14:01
Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută
3 nov. 2026, 11:35
ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului
3 nov. 2026, 10:43
Prețul carburanților rămâne ridicat dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă
3 nov. 2026, 08:34
Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național
3 nov. 2026, 08:12
Rezervele valutare ale României scad cu 1,5 miliarde de euro în octombrie
2 nov. 2026, 15:35
Ryanair vrea să crească prețurile la biletele de avion. Vor fi măsuri și pentru angajați
2 nov. 2026, 14:44
APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026
2 nov. 2026, 13:52
Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut
2 nov. 2026, 12:42
Pensiile care au scăzut după recalculare
2 nov. 2026, 08:59
Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor
2 nov. 2026, 08:17
Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat
31 oct. 2026, 21:29
Majorări de până la 22% pentru facturile la electricitate și gaze
31 oct. 2026, 14:10
Taxa de 25 lei pe coletele din China se elimină de la 1 noiembrie, înlocuită cu taxe europene
31 oct. 2026, 11:00
Salariile ar putea crește în 2027 sub ritmul inflației
31 oct. 2026, 08:46
România înregistrează cea mai mare scumpire a curentului din UE
30 oct. 2026, 15:05
Primele parcări și benzinării de pe A7
30 oct. 2026, 14:38
Guvernul prelungește cu trei luni limitarea prețului la motorină
30 oct. 2026, 13:49
ANAF lansează un program de conformare voluntară pentru contribuabilii cu risc fiscal la TVA
30 oct. 2026, 13:31
Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear
30 oct. 2026, 12:36
Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în scădere cu 15,5% în primele nouă luni
30 oct. 2026, 10:50
INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie, dar tinerii rămân cei mai afectați
30 oct. 2026, 10:10
Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie! Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă
30 oct. 2026, 09:47
BNR avertizează împotriva creditelor în valută: au o rată a riscului dublă
30 oct. 2026, 08:42
Prognoza pentru economia României a fost revizuită: va scădea cu 0,4% în 2026
30 oct. 2026, 08:35
Nuclearelectrica: Unitățile de la Cernavodă rămân oprite, nivelul Dunării e insuficient pentru repornire
30 oct. 2026, 08:10
Prețul gazelor naturale explodează în Europa. Cotațiile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
30 oct. 2026, 07:54
62% dintre români vor să scape de datoriile la bancă înainte de termen
30 oct. 2026, 07:45
Nuclearelectrica a aprobat împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Cernavodă
29 oct. 2026, 18:36
Guvernul elimină taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar rămân taxele europene
29 oct. 2026, 17:40
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Buget de 35,4 milioane de lei
29 oct. 2026, 17:06
Rata șomajului a scăzut, potrivit ANOFM
29 oct. 2026, 16:09
HiSky riscă să rămână la sol de la 1 noiembrie. ROMATSA reclamă datorii de aproape 6,9 milioane de lei
29 oct. 2026, 14:33
Sindicatele cer întâlniri cu Guvernul pentru salariul minim în 2027
29 oct. 2026, 14:12
Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%
29 oct. 2026, 12:10
Radu Georgescu: angajații ar trebui să învețe să folosească inteligența artificială pentru a-și păstra locul de muncă
29 oct. 2026, 12:01
Cine este Vasilica-Valentina Robu, noua șefă a Casei de Pensii. Ce salariu avea și ce venituri obținea din consiliile de administrație
29 oct. 2026, 09:58
4 nov. 2026, 12:12
Realitatea de Prahova
Protest la Ministerul Finanțelor! Angajații INS cer salariile câștigate în instanță și acuză discriminări salariale
4 nov. 2026, 09:32
Stoica Marian
Înmatriculările de mașini din România s-au prăbușit! Scădere de aproape 20% în doar trei luni
4 nov. 2026, 09:09
Stoica Marian
Preț carburanți 4 noiembrie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină, motorină și GPL
4 nov. 2026, 09:03
Stoica Marian
Diferențe uriașe între județele României: Bucureștenii au de aproape patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu
4 nov. 2026, 08:26
Ionut Dumitrescu
Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale
3 nov. 2026, 14:54
Stoica Marian
Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%
3 nov. 2026, 14:50
Ionut Dumitrescu
Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare
3 nov. 2026, 14:26
Stoica Marian
Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele
3 nov. 2026, 14:01
Ionut Dumitrescu
Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei
3 nov. 2026, 11:35
Ionut Dumitrescu
Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută
3 nov. 2026, 10:43
Stoica Marian
ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului
3 nov. 2026, 08:34
Stoica Marian
Prețul carburanților rămâne ridicat dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă
3 nov. 2026, 08:12
Stoica Marian
Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național
2 nov. 2026, 15:35
Ionut Dumitrescu
Rezervele valutare ale României scad cu 1,5 miliarde de euro în octombrie
2 nov. 2026, 14:44
Ionut Dumitrescu
Ryanair vrea să crească prețurile la biletele de avion. Vor fi măsuri și pentru angajați
2 nov. 2026, 13:52
Ionut Dumitrescu
APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026
2 nov. 2026, 12:42
Stoica Marian
Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut
2 nov. 2026, 08:59
Ionut Dumitrescu
Pensiile care au scăzut după recalculare
2 nov. 2026, 08:17
Realitatea de Prahova
Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor
31 oct. 2026, 21:29
Ionut Dumitrescu
Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat
31 oct. 2026, 14:10
Ionut Dumitrescu
Majorări de până la 22% pentru facturile la electricitate și gaze
31 oct. 2026, 11:00
Ionut Dumitrescu
Taxa de 25 lei pe coletele din China se elimină de la 1 noiembrie, înlocuită cu taxe europene
31 oct. 2026, 08:46
Ionut Dumitrescu
Salariile ar putea crește în 2027 sub ritmul inflației
30 oct. 2026, 15:05
Ionut Dumitrescu
România înregistrează cea mai mare scumpire a curentului din UE
30 oct. 2026, 14:38
Ionut Dumitrescu
Primele parcări și benzinării de pe A7
30 oct. 2026, 13:49
Ionut Dumitrescu
Guvernul prelungește cu trei luni limitarea prețului la motorină
30 oct. 2026, 13:31
Stoica Marian
ANAF lansează un program de conformare voluntară pentru contribuabilii cu risc fiscal la TVA
30 oct. 2026, 12:36
Ionut Dumitrescu
Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear
30 oct. 2026, 10:50
Ionut Dumitrescu
Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în scădere cu 15,5% în primele nouă luni
30 oct. 2026, 10:10
Ionut Dumitrescu
INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie, dar tinerii rămân cei mai afectați
30 oct. 2026, 09:47
Stoica Marian
Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie! Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă
30 oct. 2026, 08:42
Ionut Dumitrescu
BNR avertizează împotriva creditelor în valută: au o rată a riscului dublă
30 oct. 2026, 08:35
Ionut Dumitrescu
Prognoza pentru economia României a fost revizuită: va scădea cu 0,4% în 2026
30 oct. 2026, 08:10
Ionut Dumitrescu
Nuclearelectrica: Unitățile de la Cernavodă rămân oprite, nivelul Dunării e insuficient pentru repornire
30 oct. 2026, 07:54
Stoica Marian
Prețul gazelor naturale explodează în Europa. Cotațiile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
30 oct. 2026, 07:45
Stoica Marian
62% dintre români vor să scape de datoriile la bancă înainte de termen
29 oct. 2026, 18:36
Ionut Dumitrescu
Nuclearelectrica a aprobat împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Cernavodă
29 oct. 2026, 17:40
Ionut Dumitrescu
Guvernul elimină taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar rămân taxele europene
29 oct. 2026, 17:06
Ionut Dumitrescu
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Buget de 35,4 milioane de lei
29 oct. 2026, 16:09
Ionut Dumitrescu
Rata șomajului a scăzut, potrivit ANOFM
29 oct. 2026, 14:33
Stoica Marian
HiSky riscă să rămână la sol de la 1 noiembrie. ROMATSA reclamă datorii de aproape 6,9 milioane de lei
29 oct. 2026, 14:12
Ionut Dumitrescu
Sindicatele cer întâlniri cu Guvernul pentru salariul minim în 2027
29 oct. 2026, 12:10
Ionut Dumitrescu
Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%
29 oct. 2026, 12:01
Stoica Marian
Radu Georgescu: angajații ar trebui să învețe să folosească inteligența artificială pentru a-și păstra locul de muncă
29 oct. 2026, 09:58
Stoica Marian
Cine este Vasilica-Valentina Robu, noua șefă a Casei de Pensii. Ce salariu avea și ce venituri obținea din consiliile de administrație
Mai Multe