Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie! Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă
Programul Rabla 2026 / Profimedia
Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie, cu un buget de 35,389 milioane lei. Află cât valorează ecotichetele și cum te poți înscrie.
Românii care nu au reușit să obțină finanțare în sesiunile anterioare ale Programului Rabla Auto 2026 vor avea o nouă oportunitate de a beneficia de sprijin financiar pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Ministerul Mediului a anunțat redeschiderea programului pentru persoanele fizice începând de marți, 3 noiembrie, ora 10:00.
Pentru această etapă este disponibil un buget total de 35.389.000 de lei, provenit din fondurile rezervate anterior, pentru care procedurile de finanțare nu au fost finalizate.
Noua sesiune se va desfășura în aceleași condiții ca etapa precedentă, iar înscrierile vor putea fi realizate exclusiv online, prin intermediul platformei Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).
Peste 35 de milioane de lei, disponibili în noua sesiune Rabla 2026
Potrivit Ministerului Mediului, bugetul alocat acestei sesiuni va fi împărțit în funcție de categoria autovehiculelor achiziționate.
Cea mai mare parte a finanțării, respectiv 25,6 milioane de lei, este destinată cumpărării de mașini noi cu motoare termice, inclusiv GPL/GNC, precum și autovehiculelor hibride.
Alte 9,239 milioane de lei vor fi disponibile pentru achiziționarea mașinilor plug-in hybrid, electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.
Pentru motociclete și motociclete electrice a fost rezervată suma de 550.000 de lei.
Autoritățile precizează că fondurile provin din sumele alocate anterior, dar care nu au fost utilizate integral în urma nefinalizării procedurilor administrative de către unii beneficiari.
Cât valorează ecotichetele prin Programul Rabla Auto 2026
Valoarea sprijinului financiar diferă în funcție de tipul autovehiculului nou pe care solicitantul dorește să îl achiziționeze.
Conform regulilor programului, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:
18.500 de lei pentru achiziționarea unei mașini noi pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;
12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid;
10.000 de lei pentru o mașină nouă cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.
Sumele reprezintă sprijinul financiar acordat prin program, iar beneficiarii trebuie să respecte condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanțare.
Cum se fac înscrierile în Programul Rabla 2026
Persoanele interesate se vor putea înscrie începând cu 3 noiembrie 2026, ora 10:00, prin aplicația online disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.
Solicitanții trebuie să consulte condițiile de participare și lista documentelor necesare înainte de depunerea cererii de finanțare.
Informațiile oficiale privind procedura de înscriere, eligibilitatea și documentele solicitate pot fi consultate pe site-ul AFM.
Până când pot românii să solicite finanțare
Noua sesiune a Programului Rabla Auto 2026 va rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59.
Există însă posibilitatea ca înscrierile să se încheie mai devreme, în cazul în care bugetul disponibil va fi epuizat.
Prin reluarea programului, Ministerul Mediului urmărește să redirecționeze către populație fondurile rămase neutilizate și să ofere o nouă șansă persoanelor care doresc să își înlocuiască vechiul autovehicul cu unul nou.
Ministrul Mediului, Natalia-Elena Intotero, a subliniat că obiectivul autorităților este ca banii disponibili să ajungă la cetățeni și să contribuie la dezvoltarea unui transport mai puțin poluant.
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