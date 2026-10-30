Vladimir Putin avertizează Europa: Rusia nu își dorește un război, dar este pregătită pentru un astfel de scenariu

Vladimir Putin afirmă că Rusia nu își dorește un război cu Europa, dar este pregătită pentru un asemenea scenariu. Liderul rus avertizează că nu vor exista câștigători.
Președintele rus Vladimir Putin a transmis un nou mesaj către statele europene, afirmând că Rusia nu își dorește declanșarea unui război cu Europa, însă este pregătită să facă față unui asemenea scenariu. Liderul de la Kremlin a avertizat că, în cazul unei escaladări militare, nu va exista nicio parte victorioasă.
Declarațiile au fost făcute joi, 29 octombrie, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și statele occidentale, dar și al discuțiilor privind consolidarea capacităților de apărare ale Europei.
Putin a susținut că Rusia sprijină inițiativele care ar putea contribui la restabilirea relațiilor cu țările europene și a afirmat că Moscova nu urmărește un conflict militar.
„Suntem pregătiți, dar nu ne dorim niciun război cu Europa. Dacă unii vor să se pregătească de război, n-au decât”, a declarat președintele rus, potrivit relatărilor presei internaționale.
Putin avertizează că un conflict cu Europa nu ar avea câștigători
Liderul rus a atras atenția că o eventuală confruntare militară între Rusia și statele europene ar putea avea consecințe extrem de grave.
Potrivit lui Vladimir Putin, dacă situația ar escalada dincolo de un anumit punct, nicio parte implicată nu ar putea revendica victoria.
Declarațiile vin după ce mai mulți oficiali europeni au vorbit despre necesitatea pregătirii pentru eventualitatea unui conflict cu Rusia și despre consolidarea capacităților militare ale statelor NATO.
Președintele rus a criticat, de asemenea, discuțiile privind pregătirea Europei pentru un posibil război până în anul 2030, susținând că o astfel de abordare nu este justificată.
În același timp, Putin a afirmat că Rusia este interesată de reluarea unor relații normale cu statele europene.
Discuții cu liderii Finlandei și Norvegiei despre securitatea europeană
Declarațiile președintelui rus au venit după convorbirile telefonice purtate cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.
Potrivit lui Putin, discuțiile au vizat inclusiv situația de securitate din Europa și din regiunea Mării Baltice.
Liderul de la Kremlin a apreciat că reluarea dialogului cu oficialii europeni reprezintă un lucru pozitiv, în ciuda criticilor apărute în unele capitale occidentale.
Totodată, acesta a avertizat că Rusia va răspunde oricărei provocări și a respins posibilitatea unor restricții care ar afecta navigația în Marea Baltică.
Putin a făcut o paralelă cu situația din Strâmtoarea Ormuz, unde tensiunile geopolitice au afectat securitatea transportului maritim.
Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, în ciuda mesajelor privind pacea
În timp ce Vladimir Putin vorbește despre dorința de a restabili relațiile cu Europa, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă.
Atacurile rusești asupra orașelor ucrainene și infrastructurii civile rămân unul dintre principalele motive ale deteriorării relațiilor dintre Moscova și statele occidentale.
Într-un nou episod al conflictului, bombardamentele au provocat victime în mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv în orașul Dnipro și în capitala Kiev.
În acest context, declarațiile liderului rus privind disponibilitatea pentru dialog sunt privite cu prudență de statele europene, care continuă să considere războiul din Ucraina o amenințare majoră la adresa securității continentului.
Deși Kremlinul susține că nu urmărește o confruntare directă cu Europa, avertismentele lui Vladimir Putin arată că tensiunile dintre Rusia și Occident rămân ridicate.