Anca Alexandrescu, atac dur la adresa AUR și a lui George Simion. „Pare că a făcut un pact cu Ilie Bolojan”

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a lansat un atac dur la adresa lui George Simion, sugerând că liderul AUR ar avea o înțelegere ascunsă cu fostul premier Ilie Bolojan. Argumentul invocat de jurnalistă este decizia AUR de a-l chema pe noul premier, Luca Niculescu, să dea explicații despre deficitul bugetar, în loc să îi ceară explicații fostului premier interimar, Ilie Bolojan. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu s-a întrebat de ce opoziția nu a depus plângeri împotriva celor pe care îi acuză că au ascuns adevărata stare a finanțelor publice.
Anca Alexandrescu: „Nu asta este treaba opoziției?”
Anca Alexandrescu a criticat dur poziționarea AUR după ce formațiunea i-a solicitat premierului Luca Niculescu să ofere explicații privind deficitul bugetar și situația finanțelor publice.
Am întrebat de câteva zile de ce, în urma constatării faptului că România este într-o gaură uriașă, a constatării faptului că Ilie Bolojan împreună cu Alexandru Nazare, fostul și actualul ministru de Finanțe, au indus în eroare România și nu numai, ci inclusiv instituțiile internaționale, n-au fost chemați să dea explicații.
De ce, în baza Codului administrativ, pentru că există acolo un articol, nu li se face plângere penală lui Bolojan și lui Nazare? Nu asta este treaba opoziției?
Să vină acum Luca Niculescu să explice ce a făcut Bolojan?!
a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel", în exclusivitate la Realitatea Plus.
Aceasta a susținut că explicațiile privind situația bugetară trebuie cerute în primul rând celor care au gestionat finanțele publice.
Da, trebuie să explice și Luca Niculescu, adică să scoată la suprafață adevărul și să arate care este situația. Dar cei care trebuie să răspundă sunt Ilie Bolojan, Nazare și, bineînțeles, toți cei de la PSD care au făcut parte din guvernul Bolojan.
Categoric. Dar cum să-i cer eu acum PSD să vină să depună plângere împotriva lui Bolojan când PSD este la guvernare? Eu cred că asta este treaba opoziției.
a precizat Alexsandrescu.
Acuzații directe la adresa lui George Simion
În acest context, crede realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, nu poate fi evitat scenariul unei înțelegeri ascunse între George Simion, AUR și Ilie Bolojan.
De ce spun eu că domnul Simion nu spune niciun cuvânt rău despre Bolojan? Nimic. De la momentul la care a votat moțiunea de cenzură, pare cumva că a făcut un pact cu Ilie Bolojan.
Mă întreb și de ce n-a pus candidat la Timișoara, unde este vacant locul de primar. Aseară s-au ocupat să pună candidat la București pe domnul Piperea, anunțându-l cu doi ani înainte de alegeri. De ce nu pune candidat la Timișoara? A făcut un blat cu PNL și cu USR?
a mai afirmat Anca Alexandrescu.