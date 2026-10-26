PSD a stabilit prioritățile pentru perioada următoare. Ce schimbări pregătesc social-democrații
Ședință PSD
După o ședință de peste două ore, PSD a stabilit priorități privind bugetul pentru 2027, reforma administrației, fondurile PNRR și măsurile urgente.
Conducerea Partidului Social Democrat a încheiat luni, 26 octombrie 2026, o ședință de peste două ore, în care au fost analizate prioritățile politice și guvernamentale pentru următoarea perioadă. Pe agenda discuțiilor s-au aflat rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, reformele administrative și măsurile urgente pe care miniștrii PSD trebuie să le promoveze.
Reuniunea Biroului Permanent Național a avut loc într-un moment important pentru noul Executiv, iar discuțiile au vizat atât gestionarea problemelor economice și sociale, cât și numirile în anumite funcții din administrația publică.
PSD pregătește schimbări în administrația publică
Unul dintre subiectele discutate a fost ocuparea unor funcții publice, inclusiv posturi de prefecți, secretari de stat și subsecretari de stat. Potrivit informațiilor relatate de Realitatea PLUS și preluate de Realitatea.net, social-democrații ar urma să propună persoane pentru mai multe dintre aceste poziții.
În paralel, partidul și-a conturat prioritățile pentru perioada următoare, în contextul pregătirii rectificării bugetare, care ar trebui realizată până la sfârșitul lunii noiembrie, și al elaborării bugetului de stat pentru 2027.
Pe agenda politică se află și reforma administrației publice, atât la nivel local, cât și central, precum și discuțiile privind utilizarea fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ce măsuri au fost anunțate de Sorin Grindeanu
Înaintea reuniunii, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat o serie de obiective pe care miniștrii social-democrați ar urma să le urmărească în perioada următoare. Acestea vizează mai multe domenii, de la sănătate și agricultură până la infrastructură, economie și siguranță publică.
În sănătate, una dintre urgențe este asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea Unităților de Primiri Urgențe și a serviciilor de Ambulanță din întreaga țară.
În agricultură, PSD urmărește deblocarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine.
În domeniul transporturilor, printre obiective se numără finalizarea verificărilor necesare pentru deschiderea, în noiembrie, a tronsonului de autostradă Tigveni–Curtea de Argeș.
În ceea ce privește infrastructura rutieră și protecția mediului, social-democrații au indicat drept prioritate deblocarea acordului de mediu revizuit pentru secțiunea montană a autostrăzii Pitești–Sibiu.
Negocieri la Bruxelles pentru fondurile PNRR
Recuperarea și salvarea fondurilor europene reprezintă un alt obiectiv important al PSD. Planul anunțat include discuții la Bruxelles pentru identificarea soluțiilor care să permită păstrarea finanțărilor prin PNRR.
În același timp, partidul vrea să impulsioneze reforma administrației publice locale prin operaționalizarea unui grup de lucru dedicat acestui proces.
Pe agenda economică se află și evaluarea programelor de sprijin pentru mediul de afaceri, printr-un audit al acestora. O altă măsură anunțată vizează deblocarea platformei „Work in Romania”, destinată lucrătorilor străini și considerată importantă pentru firmele care au nevoie de personal.
Siguranța la Marea Neagră și combaterea violenței în școli
Prioritățile prezentate de Sorin Grindeanu includ și consolidarea securității regionale. În acest sens, este avută în vedere o întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru discutarea situației de la Marea Neagră.
De asemenea, PSD a indicat combaterea violenței în școli drept un obiectiv pentru instituțiile responsabile de justiție, interne și învățământul preuniversitar.
Bugetul pentru 2027, una dintre temele majore
Pregătirea bugetului pentru anul viitor și rectificarea bugetară se numără printre principalele provocări pentru perioada următoare. Deciziile care vor fi luate în aceste domenii vor influența modul în care sunt finanțate serviciile publice și programele guvernamentale.
După ședința conducerii PSD, social-democrații au în față o agendă care cuprinde atât măsuri urgente, cât și reforme ce necesită negocieri și coordonare între ministere. Implementarea obiectivelor anunțate va depinde de deciziile Guvernului, de disponibilitatea fondurilor și de calendarul legislativ.
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News