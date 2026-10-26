Femeia căutată pentru tâlhărie și furt în Ploiești a fost depistată de poliție

Femeia căutată de poliție pentru o tâlhărie calificată și patru furturi în Ploiești a fost depistată, potrivit IPJ Prahova. Faptele ar fi fost comise între 14 mai și 3 august 2026.
Persoana de sex feminin a fost condusă la sediul Poliției municipiului Ploiești pentru continuarea cercetărilor, conform IPJ Prahova. Identificarea a urmat activităților desfășurate de polițiști, cu sprijinul cetățenilor.
Fapte comise în mai și august
Bănuita este acuzată că ar fi smuls geanta unei persoane în vârstă de 83 de ani. În plus, aceasta ar fi sustras bunuri și bani din alte patru locuințe.
Ca urmare a activităților desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești, cu sprijinul cetățenilor, persoana de sex feminin bănuită de săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie calificată și a patru infracțiuni de furt calificat a fost depistată și condusă la sediul Poliției municipiului Ploiești, în vederea continuării cercetărilor
În comunicatul transmis, IPJ Prahova nu a anunțat dispunerea unei măsuri preventive. Cercetările se desfășoară pentru stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.
Sprijinul comunității
Polițiștii au mulțumit comunității pentru informațiile oferite în acest caz. „Orice informație oferită autorităților poate fi importantă pentru prevenirea și soluționarea faptelor antisociale”, a precizat IPJ Prahova.