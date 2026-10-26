Femeia căutată pentru tâlhărie și furt în Ploiești a fost depistată de poliție

Publicat 26 oct. 2026, 16:43 Sursă observatorulph

Femeia căutată de poliție pentru o tâlhărie calificată și patru furturi în Ploiești a fost depistată, potrivit IPJ Prahova. Faptele ar fi fost comise între 14 mai și 3 august 2026.

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