Petrolul Ploiești deschide etapa a 15-a din Superliga de fotbal

Petrolul Ploiești joacă vineri, 6 noiembrie, cu UTA Arad, de la 17:30, în deschiderea etapei a 15-a din Superliga. Vezi programul complet.
FC Petrolul Ploiești va întâlni UTA Arad vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30, în prima partidă a etapei a 15-a din Superliga. Runda marchează finalul turului de campionat, iar Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul complet al meciurilor.
Petrolul, în deschiderea ultimei etape a turului
FC Petrolul Ploiești se pregătește pentru o nouă confruntare în deplasare, de această dată împotriva formației UTA Arad. Partida este programată vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30, și va deschide etapa a 15-a din Superliga României.
Ultima rundă a turului de campionat se va desfășura pe parcursul a patru zile, de vineri până luni. Programul a fost stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal, iar după încheierea acestei etape, calendarul competițional va include o nouă pauză dedicată echipelor naționale.
Pentru formația ploieșteană, duelul cu UTA reprezintă un nou test în campionat, înaintea întreruperii competiției.
Programul complet al etapei a 15-a din Superliga
LPF a anunțat următorul calendar al meciurilor din ultima etapă a turului:
Vineri, 6 noiembrie
Sâmbătă, 7 noiembrie
Ora 15:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj
Ora 17:30: Farul Constanța – FC Rapid
Ora 20:30: FCSB – Corvinul Hunedoara
Duminică, 8 noiembrie
Luni, 9 noiembrie
Când joacă Petrolul următorul meci?
Petrolul Ploiești va evolua în deplasare, pe terenul celor de la UTA Arad, vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30. Confruntarea face parte din etapa a 15-a a Superligii și deschide ultima rundă a turului.
După disputarea acestei etape, campionatul va intra într-o nouă pauză pentru meciurile echipelor naționale.
Suporterii „lupilor galbeni” vor urmări evoluția echipei ploieștene într-o partidă importantă pentru continuarea parcursului din prima parte a sezonului.