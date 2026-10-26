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Petrolul Ploiești deschide etapa a 15-a din Superliga de fotbal

Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești

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Scris deStoica Marian
Publicat26 oct. 2026, 14:39
Sursărealitatea.net

Petrolul Ploiești joacă vineri, 6 noiembrie, cu UTA Arad, de la 17:30, în deschiderea etapei a 15-a din Superliga. Vezi programul complet.

FC Petrolul Ploiești va întâlni UTA Arad vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30, în prima partidă a etapei a 15-a din Superliga. Runda marchează finalul turului de campionat, iar Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul complet al meciurilor.

Petrolul, în deschiderea ultimei etape a turului

FC Petrolul Ploiești se pregătește pentru o nouă confruntare în deplasare, de această dată împotriva formației UTA Arad. Partida este programată vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30, și va deschide etapa a 15-a din Superliga României.

Ultima rundă a turului de campionat se va desfășura pe parcursul a patru zile, de vineri până luni. Programul a fost stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal, iar după încheierea acestei etape, calendarul competițional va include o nouă pauză dedicată echipelor naționale.

Pentru formația ploieșteană, duelul cu UTA reprezintă un nou test în campionat, înaintea întreruperii competiției.

Programul complet al etapei a 15-a din Superliga

LPF a anunțat următorul calendar al meciurilor din ultima etapă a turului:

Vineri, 6 noiembrie

  • Ora 17:30: UTA Arad – Petrolul Ploiești

  • Ora 20:30: FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 7 noiembrie

  • Ora 15:00: FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj

  • Ora 17:30: Farul Constanța – FC Rapid

  • Ora 20:30: FCSB – Corvinul Hunedoara

Duminică, 8 noiembrie

  • Ora 16:00: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Voluntari

  • Ora 19:00: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Luni, 9 noiembrie

  • Ora 20:00: FC Botoșani – Oțelul Galați

Când joacă Petrolul următorul meci?

Petrolul Ploiești va evolua în deplasare, pe terenul celor de la UTA Arad, vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:30. Confruntarea face parte din etapa a 15-a a Superligii și deschide ultima rundă a turului.

După disputarea acestei etape, campionatul va intra într-o nouă pauză pentru meciurile echipelor naționale.

Suporterii „lupilor galbeni” vor urmări evoluția echipei ploieștene într-o partidă importantă pentru continuarea parcursului din prima parte a sezonului.

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