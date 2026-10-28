Cât de mult cresc impozitele auto în Ploiești de anul viitor

Publicat 28 oct. 2026, 14:46 Actualizat 28 oct. 2026, 14:47 Sursă observatorulph

Proiectul de hotărâre supus votului în Consiliul Local Ploiești prevede indexarea impozitelor auto pentru 2027 cu rata inflației de 7,3%, aplicabilă începând cu 1 ianuarie.

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