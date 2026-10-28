Cât de mult cresc impozitele auto în Ploiești de anul viitor

Proiectul de hotărâre supus votului în Consiliul Local Ploiești prevede indexarea impozitelor auto pentru 2027 cu rata inflației de 7,3%, aplicabilă începând cu 1 ianuarie.
Documentul va fi discutat joi, 29 octombrie, în ședința Consiliului Local. Dacă este aprobat, noile valori ale taxelor și impozitelor locale vor intra în vigoare la începutul anului viitor.
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a precizat într-un interviu acordat Observatorului Prahovean că municipalitatea nu intenționează majorarea taxelor și impozitelor locale în 2027. Singura modificare propusă este indexarea cu rata inflației, conform legislației.
Cât vor crește impozitele auto
Potrivit unei simulări realizate de Observatorul Prahovean pentru Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, diferențele anuale variază în funcție de cilindrata și norma de poluare a vehiculului.
Pentru un autoturism de 1.560 cm³, Euro 6, impozitul ar crește de la 132 de lei în 2026 la 142 de lei în 2027, o diferență de 10 lei. O mașină de 1.598 cm³, Euro 5, va avea un impozit de 151 de lei, cu 10 lei mai mult față de anul curent.
Norma de poluare influențează semnificativ suma finală. Pentru aceeași capacitate cilindrică de 1.598 cm³, dar cu norma Euro 3, impozitul ar fi de 167 de lei în 2027, cu 11 lei mai mult decât în 2026.
La cilindrata de 1.753 cm³, Euro 4, creșterea este de 23 de lei (de la 316 lei la 339 lei). Pentru un autoturism de 1.968 cm³, Euro 5, proprietarul va plăti cu 24 de lei mai mult, ajungând la o sumă anuală de 353 de lei.
Cea mai mare creștere dintre exemplele analizate se înregistrează pentru o mașină de 2.993 cm³, Euro 6. Impozitul ar urca de la 3.703 lei la 3.973 de lei, adică cu 270 de lei pe an.
Metoda de calcul prevede înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau a fracțiunii din aceasta cu suma corespunzătoare. Orice fracțiune se ia în calcul ca o grupă întreagă, iar tarifele sunt distincte pentru fiecare normă de poluare.