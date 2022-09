„Eu îmi doresc să descentralizez toate lucrurile care au fost ţinute în aceşti ani în mână, indiferent de guvernele care au fost în toţi aceşti 30 de ani …, să se ţină la Bucureşti în mână tot. Nu. Aceste lucruri trebuie să fie descentralizate către administraţiile locale. Eu provin din administraţia locală, am fost şi viceprimar, şi preşedinte de consiliu judeţean, şi ştiu că acest proces este absolut necesar. De aceea, de când am preluat mandatul cred că am semnat vreo 50 de protocoale cu autorităţile locale, de exemplu, pentru investiţii în infrastructură, pe care să le realizeze local şi să fie decontate de minister. Acelaşi lucru vreau să îl facem, şi s-a construit cadrul legal, pe zona de CFR. Nouăzeci şi ceva la sută din gările şi din haltele din România arată, ştiţi dumneavoastră, … la fel de bine ca mine. CFR nu are forţa economică să facă aceste lucruri. Trebuie să fie descentralizate şi trebuie să meargă către autorităţile locale să le pună în valoare. Acelaşi lucru este valabil şi pe zona navală. Administraţiile locale ştiu cel mai bine cum să dezvolte zonele portuare. De aceea, acest proces trebuie să continue indiferent de piedicile şi de dorinţele Bucureştiului”, a afirmat Grindeanu.