Imagini-bombă, oferite în exclusivitate de Realitatea PLUS, cu Cătălin Cherecheș în Ungaria, în momentul în care a vrut să-și cumpere o cartelă pentru telefon.

Realitatea PLUS prezintă imagini în exclusivitate cu primarul penal din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, după ce a fugit din țară.

Cătălin Cherecheș a fost surprins într-un magazin din Ungaria, încercând să cumpere o cartelă pentru telefonul mobil.

Primarul din Baia Mare a folosit, pentru a fenta autoritățile, un telefon mobil vechi, și nu un smartphone, pentru care avea nevoie de o cartelă. Acesta a mers la magazin sperând să-și procure una, însă tehnologia i-a venit de hac și nu a reușit să o schimbe.

Pus în dificultate, Cherecheș a decis să părăsească magazinul fără să-și ducă la bun sfârșit planul.

Imaginile demonstrează că primarul Cherecheș a fost tot timpul sub observația autorităților.

Din Budapesta, Ungaria, fugarul a plecat spre Germania, unde a și fost prins, de altfel.

Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare care a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, a fugit din țară prin Vama Petea, folosind cartea de identitate a verișorului. Șocant este faptul că polițistul de frontieră l-a recunoscut, dar l-a lăsat să plece pentru că buletinul prezentat nu era unul fals!

Un taximetrist, prieten cu Chereches, l-a transportat in Ungaria. Barbatul a povestit de unde l-a luat pe primar si cum a plecat acesta cu o altă mașină către Ungaria.

”Eu nu l-am dus cu taxiul, l-am dus cu altă mașină. Nu a fost programat absolut nimic, ca să merg încolo. A fost totul spontan. S-a întâmplat exact… Eu nu am știut ce se întâmplă și așa mai departe.

Eu nu am știut unde merge omul sau că vrea să plece sau ce vrea să facă. Eu nu veau să dau declarații pentru că o să fie o sută de mii de minciuni și nu vreau ca lumea să mă arate pe mine cu degetul pe stradă.

Vreau să fiu neutru în toată faza asta. Am dat declarații la Poliție, tot ce am avut de dat, și asta este! Nu l-am luat de acasă. L-am luat din altă parte. Am explicat la Poliție exact traseul și tot ce s-a întâmplat”, a declarat, la un post TV, șoferul care l-a dus la Satu Mare pe Cătălin Cherecheș.

”Nu m-a sunat, ne-am întâlnit personal. Eram la Primărie. A mers acasă și pe mine m-a trimis într-o parte de unde știam că trebuie să iau pe altcineva. Și a apărut el în fugă și a zis: du-te!

L-am lăsat la stația de taxiuri. A fost un Duster vișiniu, atâta tot. În rest, nimica. Nici firmă, nici indicativ, nici număr de înmatriculare, nimic”, a mai spus șoferul.

Cătălin Cherecheș a fugit din țară vineri dimineață, la ora 7.49, prin Vama Petea, cu un taxi.

La vamă, spun autoritatile, a prezentat buletinul unui văr, care locuiește în Austria. Șocant este faptul că polițistul de frontieră l-a recunoscut, dar l-a lăsat să plece pentru că actul prezentat nu era unul fals!