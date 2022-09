Nimeni nu recunoaște oficial, dar este criză pe toate planurile. Oficial ne e bine. Dar prețurile sunt aproape duble la alimente, la curent electric aveam 18 bani pe kw/h, acum e doi lei. Adică de 11 ori mai mult. Desigur, prețul e compensat. Dar diferența, oricum tot noi o plătim că doar fiecare dintre noi compunem statul. La gaze, la fel. Aseară, avocatul Gheorghe Piperea trăgea un semnal de alarmă că furnizorii ar putea da faliment pentru că statul nu a plătit acești furnizori. Iar falimentul unora ar însemna concurență mai mică, deci prețuri mai mari. Sau pană generală de curent.

Am vorbit despre vremuri grele, dar nu am vorbit și despre ce se face la nivel politic sa ieșim cu bine din ele. Lanțul șomerilor se îngroașă, treaba este cât se poate de serioasă. Sunt deja alerte că vom avea faliment in lanț din cauza haosului facturilor. Mediul privat are nevoie mare de ajutor acum, nu la anul. Dar nimeni de la nivel înalt nu pare să analizeze acest absurd în care ne învârtim și care ne împinge la marginea prăpastiei pe toți.

Banii nu mai au aceeași valoare. Sunt mai greu de obținut și mai ușor de risipit de un an încoace. Iar pentru bani, în ultima vreme, mulți au uitat de moralitate, au uitat să fie oameni, au escrocat, au mințit… și-au vândut conștiința practic. Acum banii s-au devalorizat. Ce faceți, băieți? Ați rămas cumva și fără bani și fără conștiință?

Și după ce că e bătaie de joc pe toate planurile, mai apare și un scandal în aeroport, unde cea mai mare companie low cost din România anunță că nu mai poate opera zborurile. Aproape 6.000 de oameni au aflat când erau deja la îmbarcare că gata, nu mai e kerosen. Că avioanele fac pana prostului în zbor dacă se operează cursele. E interesant să vedem ce manevră stă în spatele acestui haos. Blue Air, că despre ea e vorba, dă vina pe Ministerul Mediului că a pus poprire pe toate conturile companiei. Ministerul spune că firma n-a plătit taxele de mediu, așa cum au făcut celelalte companii și că oricum poprirea nu ar fi trebuit să ducă la blocarea la sol a aeronavelor. Dar la oamenii ăia 6.000 care au plătit biletele și voiau să se întoarcă în țară, să-și vadă familiile v-ați gândit? Sau la cei care urmau să se ducă să muncească în străinătate ca să aducă bani în țară să-și țină copiii în școli vă uitați? Văd că o parte din Blue Air înființează o nouă firmă și începe să peria din curse. Operațiunea pare destul de complexă. Dar e păcat ca una dintre puținele companii românești cu renume internațional să să fie prăbușită… și la propriu și la figurat de acest cerc vicios în care suferim cu toții.

În tot acest timp, continuă bătaia de joc cu pensiile românilor. Oameni buni, pensionarii nu sunt niște cerșetori. Sunt oameni care au muncit, au dat bani la stat, iar statul își încalcă contractul. Săptămâna trecută Budăi zicea că vrea să le dea oamenilor 10%. Peste câteva zile vine Rareș Bogdan și spune că PNL vrea majorare de 16%. Azi premierul pare că îi trage de urechi pe toți: trebuie să dovedim responsabilitate și să nu ne jucăm cu așteptările cetățenilor români. Dar totuși oamenii aceștia așteaptă ceva, așteaptă să se aplice o lege. Oricare ar fi ea. Cea care prevede majorări cu inflația plus jumătate din salariu sau cea care prevedea majorarea punctului de pensii.

Dar așa e la noi, legile se blochează una pe alta. Subfinanțarea sistemului medical de stat este una deliberată. Banii de la buget, în loc să se ducă pentru servicii medicale de stat, se duc către rețelele de medicină privata! Majoritatea, dacă aveți curiozitatea să vă uitați, nici măcar nu au sediul în România și în offshore, în paradisuri fiscale. Știu asta cu toții, dar evită să vorbească despre asta și se uită în altă parte. Că e mai simplu.

Multe dintre investigațiile de imagistica le plătesc pacienții direct, iar clinicile private mai iau o dată bani de la CNAS. Cum să dai consultații extra în clinici/spitale de stat, când toți nu știu cum să fugă mai repede să meargă la privat? Ceea ce nu vrea nimeni să recunoască este că se urmărește sistemul american medical unde nu există asigurare medicală generala, iar serviciile medicale sunt doar în baza a asigurării private. N-ai asigurare și ai pățit ceva? Apăi plătești de uiți cum te cheamă… cam asta se urmărește și în Romania. Este deja clar că este prefigurat modelul care se aplica deja în țările din Africa… asta se urmărește și cu România: ții o tara în sărăcie, pe de-o parte îți plantezi politicieni corupți și șantajabili în funcții, iar de cealaltă parte îi iei aproape pe gratis resursele…

Se întreabă cineva de unde vine firma privată de catering care aduce mâncarea pentru bolnavi? Sau cât costă per pacient pe zi? Ce contracte s-au făcut, dacă se respectă contractele? Nicăieri în lume nu există vreo țară cu atât de multe rețele private de sănătate ca în România. Nu ar fi nicio problemă dacă afacerile nu ar fi avea la bază între 60-80% din încasări, doar pe contractele cu statul! Și când ne îmbolnăvim nu primim nici medicamente nici condiții în spital, și nici tratamente. Dar avem posibilitatea să reziliem contractul nostru cu statul? Nu avem, nu? Dacă tot ajungem sa plătim și la stat și la privat, măcar să nu alegem cui dăm banii.

Ne mai mirăm, că în această politică distructivă apar niște personaje care, de la înălțimea funcției publice, țin discursuri antiromânești? Iată, de exemplu subprefectul capitalei propulsat de UDMR. Nu ați auzit de el că n-a făcut nimic notabil așa că vă zic eu, îl cheamă Richard Tiberius Budai dar pe site-ul UDMR apare drept Buday Richard Tibor. El a spus aseară la un eveniment că toată România este alipită ținutului secuiesc. Repet: e subprefectul Capitalei. În final, mi-au atras atenția cuvintele Papei Francisc și vreau să le împărtășesc cu voi. „Si cand faci o greseala, sa o iei de la capat. Pentru ca abia atunci vei fi indragostit de viata. Vei descoperi ca a fi fericit nu inseamna a avea o viata perfecta. Dar foloseste lacrimile pentru a iriga toleranta. Folosește-ti infrangerile pentru a antrena rabdarea. Foloseste-ti greselile cu seninstatea sculptorului. Foloseste durerea pentru a te acorda cu placerea. Foloseste obstacolele pentru a deschide ferestrele inteligentei. Nu renunta niciodata… Mai presus de toate, nu renunta niciodata la oamenii care te iubesc. Nu renunta niciodata la fericire, pentru că viata este o priveliste incredibila.”

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.

Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email [email protected]