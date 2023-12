Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, vineri, în cadul unei conferințe de presă, despre ruperea coaliției de guvernare.

„Păi trebuie să o rupem pentru că facem alta. Suntem la guvernare până în 2024 şi normal că pe urmă românii vor hotărî cine să conducă România. E total corect ceea ce a spus domnul Nicolae Ciucă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a răspuns marți, la un post TV, unor întrebări adresate de Marcel Ciolacu. Întrebat de Ciolacu dacă regretă alianța cu PSD, liderul liberal a spus că nu și că a fost cea mai bună decizie care se putea lua având în vedere contextul politic.

„Sigur, sunt oameni pe stradă care ne reproșează alianța cu PSD, dar alții înțeleg că nu se putea altfel, că am avut atitudinea corectă și România avea nevoie de stabilitate. Coaliţia va rezista în anul 2024. Trebuie să ne asumăm guvernarea ţării, urmează un an electoral (…) sunt patru examene electorale, cinci tururi. Nu va fi un an simplu, va fi un an cât se poate de complicat. Dacă noi ne prierdem răbdarea, uzul raţiunii şi ajungem să destabilizăm situaţia politică înseamnă că am muncit atâţia ani degeaba”, a afirmat liderul PNL.

Nicolae Ciucă a spus că o decizie va fi luată după alegerile parlamentare din 2024.