Marius Budăi – Ministrul Muncii spune că majorarea pensiilor este o țintă a PSD în programul de guvernare al Cabinetului Ciolacu.

„De fiecare dată când noi, PSD, am fost la guvernare, fie singur, fie într-o formă de coaliție, de veniturile românilor s-a vorbit doar pe plus, nicidecum de înghețări sau de minus, ferească D-zeu niciodată.

Și atunci am spus foarte clar că avem două principii de bază noua lege a sistemului public de pensie și anume rezolvarea inechităților care vine cu un prim plus pentru acele persoane care din cauza ieșiri la momente diferite la pensie, au cuantumuri diferite și după care să avem un sistem sustenabil de majorare a pensiilor, cu susținerea clară și cu tema clară pe care am primit-o de la Marcel Ciolacu ca atunci când merg la Comisia Europeană să susțin foarte clar și de asta am și susținut eliminarea acestui procent, că pensiile în România încă sunt mici și avem foarte mult de lucru aici.

Majorarea pensiilor este o țintă a noastră în programul de guvernare și repet, așa când am fost de fiecare dată la guvernare, așa am făcut și așa vom face și de acum încolo, odată cu noua lege a pensiilor se vor vedea și viitoarele majorări.

Trebuie să știe părinții și bunicii noștri că sunt un pilon extrem de important pentru noi și vom continua măsurile până la final de an și ne gândim și pentru măsuri pe anul următor.”