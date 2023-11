Încep să se miște lucrurile în megadosarul ROMPREST, după ce s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva conducerii companiei. Procurorii spun că prejudiciul in dosar este unul uriaș – aproape un miliard de lei. Vizați, spun surse Realitatea Plus, sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu. Acuzațiile ar fi de înșelăciune, abuz in serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Suspect in dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari si cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat.

A început urmărirea penală în dosarul Romprest, împotriva conducerii companiei! Iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape un miliard de lei.

Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu, iar acuzațiile se referă la înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat.

Iar suspect în dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat.

Andrei Darcea, împreună cu avocatul Iancu Toader și prin intermediul directorului Bogdan Adimi au deturnat sume uriașe, timp de mai mulți ani, potrivit unor surse. Iar procurorii susțin că prejudiciul creat, prin aceste fapte, Sectorului 1 din București este de 944.157.000 lei.

Principalele acuzații ar veni în urma unor modificări în fals a actului adițional privind tarifele Romprest în sectorul 1 al Capitalei. Un act adițional care ar fi fost semnat în 2019 și care s-ar afla deja la dosar cu rolul de a proba faptele. În plus, s-ar fi făcut cheltuieli și încasări nejustificate din fonduri publice fără să aibă bază legală sau contractuală.

Megadosarul ar avea nu mai puțin de 4 capete de acuzare : înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Mai exact, reprezentanții de atunci ar primăriei ar fi acceptat ilegal să plătească facturi nejustificat de mari către Romprest, în ciuda unei decizii executorii a Curții de Conturi, care ceruse recuperarea sumelor achitate în plus, anterior. Se pare că lunar, s-ar fi plătit în medie aproximativ 16 milioane de lei timp de 3 ani și jumătate, suma totală fiind de aproape 700 de milioane de lei

În dosarul DNA se arată că: “Suspectul Adimi Marian-Bogdan, în calitate de director general adjunct al ROMPREST, împreună cu directorul operațional, Sorin Velicu a indus în eroare persoana vătămată, UAT Sector 1, prin prezentarea către aceasta ca adevărată a împrejurării mincinoase reprezentată de cuantumul cheltuielilor, prin folosirea de mijloace frauduloase, în scopul obținerii pentru ROMPREST a unui folos patrimonial injust, în urma cărora s-a produs o pagubă bugetului UAT Sector 1, în cuantum de 226.233.959 lei.”

Iar directorul operațional al Romprest, Sorin Velicu, l-a ajutat, potrivit procurorilor DNA, pe Marin Necula, directorul executiv, să: „ajusteze tarifele de prestație corespunzătoare contractului pentru prestări servicii de salubrizare, prin emiterea unei adrese prin care a solicitat ajustarea tarifelor de prestație pentru servicii apă, canal și salubritate, în perioada 2008-2012”.

Întregul dosar cuprinde toate neregulile afacerii cu miză de zeci de milioane de euro. Vizați de ancheta procurorilor anticorupție sunt și Orlando Valache, Duca Ghenoiu si alți 7 angajați ai primăriei sectorului 1.

Potrivit surselor Realitatea Plus, anchetatorii ar urma să pună sechestru pe bunurile celor care au condus ROMPREST, inclusiv pe cele ale lui Bogdan Adimi, directorul general al companiei.

Sursa: Realitatea din Justitie