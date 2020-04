Seria infracțiunilor cu violență comise în Ploiești continuă. Cazurile par să se fi înmulțit de la momentul instituirii restricțiilor, prin ordonanțe de urgență, iar zona Republicii pare una preferată de tâlhari.

Un incident violent petrecut luni seară, pe Bd. Republicii, în jurul orei 21.00, a fost descris pe Facebook de o femeie care a fost martoră la întreaga scenă. Aceasta a povestit torul în amănunt, avertizându-i pe cei care-i văd postarea să fie vigilenți atunci când trec prin zona amintită.

Postarea a fost preluată și publicată integral de observatorulph.ro:„

Vreau sa trag un semnal de alarma, sa fiti toti foarte vigilenti. In jurul orei 21:00, (Ploiesti), pe Bd.Republicii, vizavi de statia 8 Martie, stand pe balcon, observ in statia de tramvai (101), o gasca de copii/adolescenti, majoritatea cred ca ii cunoasteti pe acei copii ce se drogheaza cu prelandez, sigur i-ati vazut inhaland din pungi pe strada, in vazul tuturor!Ei bine, acestia se aflau in statie, pe partea opusa statiei, trecea un batran, doi dintre ei au traversat si s-au indreptat spre batran. Au inceput sa il pipaie, pe urma au vrut sa ii sustraga plasa din mana, iar cand au vazut ca batranul nu cedeaza, l-au lovit, au dat cu picioarele in el, acesta cazand, iar ei continuau sa il loveasca.Totul s-a intamplat in cateva secunde, pana ce am strigat de doua ori la ei sa il lase pe batran in pace, pentru ca voi suna la politie, dar mi-am dat seama ca aveam telefonul in alta camera.S-au speriat, au fugit, iar batranul s-a ridicat si, la fiecare pas pe care il facea, se uita temator in spate.Sa nu uit, sa mentionez faptul ca in statia de tramvai se aflau doua persoane la momentul respectiv, o doamna la varsta a doua si cealalta doamna in varsta.Au preferat sa plece din statie, s-au facut ca nu vad si nu aud. Pe langa domnul in varsta aflat la pamant, cu cei doi agresori asupra lui, continuand sa il loveasca, a trecut un tanar, care si-a vazut de drum si a intors capul doar cand vocea mea a rasunat din casa, amenintadu-i pe agresori ca voi suna la politie, dar in continuare si-a vazut de drum”.IJP Prahova a menționat că în acest caz se fac cercetări pentru depistarea agresorilor și luarea măsurilor împotriva acestora.