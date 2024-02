Patru persoane, asistente şi infirmiere, sunt urmărite penal în dosarul constituit în urma incendiului care s-a produs, în toamna anului 2021, la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, evenimentul soldându-se cu decesul a doi pacienţi.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, Marius Romaş, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că în acest caz se fac cercetări pentru distrugere din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric produs într-o atmosferă saturată de oxigen, a precizat sursa citată.

Două persoane – în vârstă de 74, respectiv 75 de ani – au decedat în urma unui incendiu izbucnit, la data de 11 noiembrie 2021, într-un salon al al Secţiei de Boli Infecţioase a SJU, unde erau trataţi pacienţi COVID. De asemenea, o infirmieră a suferit arsuri.

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Bogdan Nica, a declarat la acel moment că în procesul verbal al pompierilor întocmit în urma incendiului se vorbeşte despre un posibil scurtcircuit produs la o priză ca şi cauză a evenimentului.

“Dânşii opinează, fără să aibă părere definitivă, că se pare că, mişcându-se un pat, s-a atins o priză din perete şi probabil acolo s-a produs un scurtcircuit”, a spus atunci Nica, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul administrativ al SJU.

El a arătat că, la un control anterior, reprezentanţii ISU Prahova nu au depistat nereguli la Secţia de Boli Infecţioase, singura problemă semnalată fiind legată de numărul de extinctoare, care între timp a fost remediată.

“Amenda s-a luat în luna februarie a acestui an pentru faptul că, din 2014, acest spital nu a îndeplinit condiţiile de autorizare. Noi am primit buget de la Consiliul Judeţean (…), pentru că de la Ministerul Sănătăţii, în anul de graţie 2021, am primit zero lei, şi imediat ce am primit bugetul, am început procedurile prealabile. Suntem deja cu avize pe trei corpuri, iar în 30-40 de zile şi secţia exterioară de Boli Infecţioase va primi autorizaţia definitivă de securitate la incendiu. La controlul ISU din februarie, la Boli Infecţioase nu s-au găsit nereguli de niciun fel, dar (…) s-au găsit nereguli în ceea ce priveşte numărul de extinctoare, pe care l-am remediat. (…) La Boli Infecţioase nu mai era nimic de remediat. Era secţia noastră fanion, unde erau cel mai bine trataţi bolnavii şi avea toate verificările”, a mai spus atunci Bogdan Nica.

Pe de altă parte, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a transmis, la acel moment, că Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti nu deţine autorizaţie de securitate la incendiu, aceasta fiind amendată pentru lipsa documentului.

“Spitalul a avut o autorizaţie de securitate la incendiu emisă în anul 2010, ulterior a obţinut o altă autorizaţie în anul 2014, între timp au mai fost făcute recompartimentări, modernizări şi schimbări de destinaţie pentru care nu s-a solicitat autorizaţie de securitate la incendiu. În luna februarie, Secţia de Boli Infecţioase a fost verificată şi sancţionată contravenţional cu amendă 10.000 lei pentru lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu”, preciza sursa citată.

