Un şofer băut a fost oprit în trafic pe DN1, în Prahova, după ce poliţiştii au fost alertaţi de către un alt conducător auto, care sunase la 112 ca să reclame comportamentul ciudat al acestuia.

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 19.30, pe Drumul Naţional 1, în judeţul Prahova. Poliţiltii au fost sesizaţi de către un alt participant la trafic. Acesta a sunat la numărul de urgenţă 112, reclamând că şoferul respectiv, care se afla la volanul unui ansamblu de vehicule, avea un comportament ciudat, care dădea de bănuit că s-ar putea afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

În cele din urmă, suspectul a fost oprit, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat că acesta consumase într-adevăr alcool, rezultatul fiind de 1,40 miligrame în aerul expirat.

“La data de 27 aprilie a.c., în jurul orei 19.30, polițiștii Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați prin apel 112, despre faptul că pe DN1 E60 se deplasează un ansamblu de vehicule al cărui conducător auto s-ar afla sub influența băuturilor alcoolice. În baza sesizării polițiștii au identificat în trafic pe DN1, conducătorul auto în cauză, ca fiind un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Ploieşti. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, au detaliat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Sursa: Realitatea de Prahova