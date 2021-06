Primăria Urlați a fost amendată de Garda Națională de Mediu cu 50.000 de lei pentru dezastrul ecologic la care a închis ochii în ultimii ani. Anunțul a fost făcut de comisarul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu.

”Am mers la Urlați, am aplicat o amendă de 50.000 de lei primăriei și am dispus ridicarea deșeurilor îngropate în albia Cricovului

Am fost și la Drăgănești, acolo există și un dosar penal, am dispus ridicarea deșeurilor (…) am mers și la cel care depozita deșeurile în Urlați și l-am prins cu căruța și a primit o amendă în valoare totală de 47.500 de lei.

Totodată, am mai dat o amendă de 40.000 de lei și la Mizil, dar nu amenzile sunt scopul nostru, ci să nu mai avem deșeuri abandonate”, a declarat Berceanu.

Reamintim că weekendul trecut, șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost într-un control la Urlați unde a descoperit numeroase nereguli.

În timpul acțiunii de control de la Urlați, Berceanu a transmis live pe Facebook momentul în care o căruță plină cu deșeuri a fost întoarsă din drumul către albia unui pârâu în curtea cofetăriei de unde ridicase gunoiul pentru a-l arunca ilegal.

”Le-am adus deseurile inapoi pentru ca…asta e viata! Deseurile aruncate aiurea pe parau, pe Valea Nucetului, s-au intors in curtea cofetariei din Urlati, de unde au plecat. Garda de Mediu a gasit aceleasi deseuri si in caruta si in curtea agentului comercial” a fost mesajul postat pe Facebook de șeful Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu.

Sursa: Realitatea de Prahova