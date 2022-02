Comisarii pentru Protecţia Consumatorilor au dat amenzi în valoare totală de 572.000 de lei şi au retras de la comercializare peste o tonă de produse alimentare.

“În data de 23.02.2022 comisarii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia sub coordonarea dlui Presedinte ANPC Horia Miron Constantinescu şi a dlui Director General al Direcţiei de Control şi Supraveghere Piaţă ANPC Paul Anghel au desfăşurat acţiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în unităţi de alimentaţie publică, supermarketuri şi pieţe agroalimentare de pe raza municipiului Ploieşti. Cu aceasta ocazie au fost verificaţi 26 de operatori economici aplicându-se sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 572.000 lei şi 10 avertismente”, a anunţat Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia, într-un comunicat de presă.

Produse de 36.000 de lei, oprite de la comercializare de Protecţia Consumatorilor

Au fost dispuse măsurile de oprire definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman pentru 1.240 de kilograme de produse alimentare, în valoare totală de 28.055 de lei, şi oprirea temporară pânş la remedierea deficienţelor pentru 470 de kilograme de produse, în valoare totală de 7.882 de lei. Totodată, s-au dispus 21 de măsuri complementare de oprire temporară a activităţii şi prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor şi două propuneri de încetare a practicii comerciale incorecte, în conformitate cu prevederile Legii 363/2007, au mai anunţat reprezentanţii Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor.

Reprezentanţii CRPC au oferit şi mai multe exemple de deficienţe descoperite atât în unităţile de alimentaţie publică din Ploieşti, cât şi în pieţe şi supermarketuri. La prma categorie, printre problemele constatate se numără:

» vitrine frigorifice ruginite, neconforme din punct de vedere al gradului de uzura, urme grosiere de praf, strat gros de gheata, cu depuneri de resturi alimentare, chedere murdare, neigienizate si cu portiuni in care vopseaua era exfoliata;

» produse portionate, ce urmau a fi introduse ca ingredient in prepararea mancarurilor fara elemente privind incadrarea in data limita de consum;

» produse din carne si peste la care s-a schimbat starea termica initiala, acestea fiind receptionate ca produse refrigerate si pastrate in conditii de congelare;

» nerespectarea conditiilor de pastrare a preparatelor culinare (minim +60 grade Celsius), acestea fiind pastrate in spatiile frigorifice (carne fiarta, paste fainoase);

» ustensile, vase de bucatarie deteriorate, uzate, paviment degradat cu excavatii, sita – plasa geam pentru protectia insectelor rupta si murdara;

» in lista meniu nu se informau in mod corect consumatorii asupra ingredientelor ce intrau in componenta preparatelor culinare.

În cazul supermarketurilor, Protecţia Consumatorilor anunţă că a descoperit următoarele nereguli:

» in zona de produse refrigerate vitrinele de expunere nu erau igienizate corespunzator, prezentand resturi alimentare, praf, rugina si vopsea exfoliata in spatiul de depozitare al produselor;»-produsele aflate la comercializare pe masa de prezentare (pescarie) erau expuse la temperatura de +4 Grade Celsius fata de 0-2 grade, temperatura indicata de producator;

» in zona gastro preparatele culinare aflate pe masa calda nu respectau temperatura de pastrare de minim +60 grade Celsius;

» vitrine frigorifice cu prezenta de vopsea exfoliata in spatiul de depozitare al produselor;

» produse cu data durabilitatii minimale depasita si produse congelate care prezentau arsuri de gheata;

» produse cu pretul diferit intre raft si casa de marcat, precum si produse fara pret afisat;

» legume si fructe depreciate calitativ, deshidratate, necalibrate.

Aceeaşi problemă legată de vitrine şi modul de depozitare a fost descoperită şi la standurile de comercializare a cărnii şi a preparatelor din carne, potrivit comunicatului transmis de Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor, care vorbeşte despre “vitrine frigorifice cu zone neigienizate si urme de rugina, chedere cu urme de resturi alimentare, butuc de lemn degradat cu urme de grasime solidificata, neinscriptionarea datei limita de consum pentru piesele transate, gratar cu resturi de produse, grasime si sange, paviment neigienizat”.

Deficienţe descoperite în zona de comercializare peşte:

» vitrine ruginite, neigienizate, cu exces de gheata, chedere rupte, fara inchidere etansa, ustensile empirice de curatare, mesele de expunere insuficient igienizate, cu reziduuri in chedere, agregate frigorifice ruginite;

» masina de gheata care prezenta urme de depuneri de calcar si neigienizata;

» salata de icre cu termen de deschidere nespecificat;

» nerespectarea temperaturii de expunere la macrou afumat;

» diferite tipuri de peste cu aspect flasc, culoarea branhiilor modificata, carnea se desprindea usor de pe oase;

» produse expuse la comercializare acoperite cu gheata insuficienta, sau la care nu se respecta temperatura de depozitare indicata de producator.