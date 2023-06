Un nou avertisment ne dă fiori reci: România și Bulgaria au devenit ținte sigure pentru companiile care exportă produse tratate cu substanțe periculoase. Surse Realitatea PLUS susțin chiar că anumite fructe, precum ananasul, conțin formaldehidă. Consumăm otravă de la raft, iar asta pentru că produsele care trec prin portul belgian Anvers nu mai sunt controlate ca altădată și nu mai sunt oprite atunci când sunt descoperite nereguli. Iar pentru marii producători de fructe și legume din Statele Unite, Turcia sau Grecia, aceste controale sunt ca picătură într-un ocean, iar profiturile lor nu sunt afectate. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut autorităților din portul Anvers rapoartele pentru anii 2020-2022, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.