Șase dintre românii aflați pe nava Diamond Princess, aflată în carantină aproape două săptămâni din cauza noului coronavirus, se întorc în România. Aceștia au cerut să vină acasă mai repede, după cum au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Raed Arafat a declarat în exclusivitate, pentru realitatea.net, că cei șase români vor rămâne în carantină încă două săptămâni.

O aeronavă italiană va asigura transferul unui grup de cetățeni europeni care se află pe vasul Diamond Princess către Uniunea Europeană. Iată ce a precizat Raed Arafat în cadrul emisiunii “România în Realitate”, realizată de Mariana Zberianu pentru realitatea.net.

“Vor rămâne în carantină sub supraveghere directă. In momentul în care se termină carantina se face și testarea atunci înainte să plece. La testarea dinainte să plece se vede dacă are orice să ne pună sub semnul întrebării, să fie totuși pozitiv la coronavirus. Dacă totul este ok persoana este lăsată să plece. În prezent, procedurile de testare suplimentară pentru cei care pleacă de pe vas sunt în plină desfășurare. Cei doi români de pe navă care au fost confirmați cu virusul din China se află în stare bună. Arafat a mai precizat că dacă o persoană va fi testată și rezultatul este pozitiv, va fi internată în spital și izolată”.